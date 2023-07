Samolot KAI FA-50 numer 5001 został zaobserwowany 28 lipca z wykorzystaniem aplikacji śledzącej ruch powietrzy na podstawie danych z transponderów, czyli urządzeń wysyłających dane identyfikacyjne maszyny. Każdy samolot wykonujący loty w ogólnie dostępnej, zarządzaj przez kontrolerów ruchu powietrznego przestrzeni powietrznej, powinien mieć włączone takie urządzenie, aby był widoczny i łatwy do identyfikacji dla kontrolera, ale również aby wskazywać swoją pozycję systemom antykolizyjnym innych statków powietrznych.

Pierwszy polski samolot FA-50, jak zdaje się sugerować jego oznaczenie kodowe FA50GF01 (czyli FA-50GF numer identyfikacyjny 5001, gdzie 50 przypisany jest do typ maszyny), wystartował z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim i po wykonaniu kilku manewrów w trójkącie między Łomżą, Ostrowią Mazowiecką po czym powrócił do bazy. Zgodnie z informacjami jakie uzyskała redakcja Portalu Obronnego, mógł to być jeden z pierwszych lotów z polskim pilotem na pokładzie.

Sama maszyna została zmontowana w bardzo krótkim czasie, podobnie jak drugi egzemplarz dostarczony na pokładzie samolotu Boeing 747 na lotnisko Warszawa-Okęcie 10 lipca. Było to możliwe dzięki uruchomieniu w tym miesiącu w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego biura wsparcia eksploatacji samolotów Korea Aerospace Industries w Polsce. Personel producenta maszyn FA-50 był też zaangażowany w loty próbne po zmontowaniu i sprawdzeniu tych samolotów na ziemi. Z naszych informacji wynika, że pierwsze tego typu loty miały miejsce między 23 a 25 lipca, ale za sterami zasiadali Koreańczycy.

Szybkie tempo prac jest niezbędne podczas lotów odbiorczych dwóch pierwszych polskich FA-50GF. Maszyny muszą przejść niezbędne procedury aby mogły, wraz z innymi statkami powietrznymi Sił Zbrojnych RP, wziąć udział w defiladzie z okazji Święta Wojska Polskie 15 sierpnia. Ich udział został już zapowiedziany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

KAI FA-50GF to odrzutowy samolot szkolno-bojowy którego dość unikalną w tej klasie maszyn cechą jest osiąganie prędkości naddźwiękowej, sięgającej 1,5 Macha czyli ponad1800 km/h. Zasięg operacyjny samolotu wynosi 1800 km, a jego pułap maksymalny 14,6 km. Przy maksymalnej masie startowej 12,3 tony maszyna FA-50 może przenosić 4,5 tony uzbrojenia. Obecnie są to bomby i pociski kierowane powietrze-ziemia oraz rakiety krótkiego zasięgu powietrze-powietrze naprowadzane na podczerwień AIM-9 Sidewinter.

Oznaczenie FA-50GF pochodzą od wersję Gap-Filler, czyli wariant przejściowy który pozyskano aby przyspieszyć szkolenie i wprowadzenie nowej maszyny w miejsce przekazanych Ukrainie myśliwców MiG-29. Docelowy wariant oznaczony jest FA-50PL i będzie wyposażony w radary z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA) typu PhantomStrike opracowane przez koncern Raytheon Intelligence and Space oraz pociski powietrze-powietrze z aktywnym naprowadzaniem radarowym AIM-120 AMRAAM, takie same jakich używają polskie F-16 Jastrząb. Również 12 maszyn FA-50GF zostanie doprowadzonych do tego standardu.