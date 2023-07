Koreański Jumbo Jest z wyjątkowym ładunkiem wylądował na lotnisku Warszawa-Okęcie popołudniem 9 lipca. Operacja rozładunku wymagała specjalistycznego sprzętu, gdyż ładowania Boeing 747F znajduje się na wysokości kilku metrów. Ładunki wielkogabarytowe, a do takich zaliczyć należy samolot FA-50, wytaczane są z wnętrza samolotu na specjalne platformy które pozwalają przenieść je na ziemię za pomocą dźwigu. Operacja taka zwykle zajmuje sporo czasu, gdy pomimo znacznej wielkości i masy ładunku, musi zostać przeprowadzona bardzo precyzyjnie.

Koreański koncern Korea Aerospace Industries ma dostarczyć jeszcze w tym roku 12 samolotów w wersji FA-50GF (ang. Gap-Filler) odpowiadającej konfiguracji FA-50 Block 10 dostarczanej obecnie siłom powietrznym Republiki Korei. Będą one posłużyć do szkolenia pilotów dla kolejnych 36 samolotów które MON planuje zamówić w docelowej konfiguracji FA50PL. Jednak głównym celem tej ekspresowej dostawy jest zastąpienie w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim myśliwców MiG-29 przekazanych Ukrainie.

Zaladunek FA-50 przed lotem do Polski!✔️ #FA50 - to lekki samolot szkolno-bojowy produkowany przez południowokoreańską firmę Korea Aerospace Industries. pic.twitter.com/L0w8lFUzJp— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) July 8, 2023

Pierwsze dwa egzemplarze FA-50GF, o numerach taktycznych 5001 i 5002, zostały już ukończone i oficjalnie zaprezentowano je na początku czerwca, podczas wizyty ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w Korei. Maszyny mają wziąć udział 15 sierpnia w defiladzie powietrznej z okazji Święta Wojska Polskiego a następnie zostaną zaprezentowane podczas odbywającego się w ostatnich dniach tego miesiąca Radom Air Show 2023.

Dostarczony w niedzielę do Polski samolot to wariant przejściowy FA-50GF (stąd oznaczenie "GF", czyli "Gap-filler"). Maszyna została dostosowana do polskich wymagań, na przykład jeśli chodzi o wyposażenie przydatne podczas misji air policing, jednak jego możliwości bojowe są dość ograniczone. Jego uzbrojenie obejmuje pociski i bomby niekierowane oraz pociski kierowane powietrze-ziemia AGM-64 Maverick i bomby naprowadzane na odbity promień lasera. Uzbrojenie powietrze-powietrze to pociski AIM-9 Sidewinter.

Dla tych maszyn Polska wystąpiła do USA o możliwość pozyskania zasobników Sniper, które wyposażone są w głowice optoelektroniczne z możliwością podświetlania celów promieniem lasera. W maju Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż do naszego kraju 34 zasobników tego typu za sumę do 124,7 mln USD. Warto odnotować, że zasobniki Sniper są również stosowane przez samoloty F-16 Jastrząb obecnie znajdujące się na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Wysoki poziom kompatybilności i zbliżona obsługa są jednymi z argumentów które przemawiały za wprowadzeniem FA-50 do służby w naszym kraju, pomimo tego, że nie są to samoloty w pełni bojowe, ale maszyny bojowo-treningowe.

W tym samym czasie zapadła decyzja o wyposażeniu docelowej wersji samolotu FA-50PL w radary z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA) typu PhantomStrike opracowane przez koncern Raytheon Intelligence and Space. Jest to jeden z najnowszych radiolokatorów tego typu i zostanie zintegrowany przez koncern KAI w ramach obecnej umowy wykonawczej na dostawę 36 samolotów w konfiguracji docelowej FA-50PL, której wartość to 2,3 mld USD. Natomiast kluczowa dla realizacji zaplanowanych zadań integracja pocisków AIM-120 AMRAAM ma odbyć się w ramach oddzielnej umowy której wartość nie jest znanan. Pociski tego typu naprowadzane są radarowo i pozwalają zwalczać cele z dystansu do 80 km.

Dostawy 36 FA-50PL mają zostać zrealizowane w latach 2-25-2028. Po tym okresie do tego samego poziomu ma zostać podniesione 12 maszyn FA-50GF dostarczone w 2023 roku. KAI FA-50 Fighting Eagle to południowokoreański lekki dwuosobowy samolot bojowy, będący rozwinięciem maszyny szkolno-treningowej T-50 Golden Eagle, który był Polsce oferowany w programie AJT, którego ostatecznym zwycięzcą został w 2014 roku M346 Master.

FA-50 jest określany przez MON mianem lekkiego myśliwca, ale faktycznie jest to obecnie samolot szkolno-bojowy którego dość unikalną w tej klasie maszyn cechą jest osiąganie prędkości naddźwiękowej, sięgającej 1,5 Macha czyli ponad1800 km/h. Zasięg operacyjny samolotu wynosi 1800 km, a jego pułap maksymalny 14,6 km. Przy maksymalnej masie startowej 12,3 tony maszyna FA-50 może przenosić 4,5 tony uzbrojenia. Dla porównania F-16C Jastrząb może przenosić 7,7 ton uzbrojenia przy maksymalnej masie startowej ponad 19 ton.