Spis treści

Mariusz Błaszczak: Polscy piloci zakończyli szkolenie w Korei Południowej

W poniedziałek, 26 czerwca minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że polscy piloci zakończyli szkolenie obejmujące m. in. zastosowanie bojowe, walki powietrzne i przechwycenia w Korei Południowej. Szkolili się z pilotowania lekkich samolotów bojowych FA-50. Samoloty bowiem wkrótce będą częścią Sił Powietrznych Wojska Polskiego.

FA-50. Lekki samolot bojowy - uzbrojenie i wyposażenie

FA-50 Fighting Eagle to południowokoreański lekki, dwuosobowy samolot bojowy. Jest wyposażony w zaawansowane systemy zobrazowania i sterowania, a także nowoczesną awionikę i radar kierowania ogniem. Jego uzbrojenie stanowi 20 mm działko oraz szeroki zakres podwieszanego uzbrojenia lotniczego obejmujący:

pociski rakietowe powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder,

pociski rakietowe powietrze-ziemia AGM-65 Maverick,

a także kilka typów bomb lotniczych różnego typu.

FA-50 Fighting Eagle. Parametry samolotu południowokoreańskiego

Oto podstawowe parametry samolotu FA-50 Fighting Eagle z Korei Południowej:

napęd stanowi silnik turbowentylatorowy z dopalaczem o ciągu 17,7 tysięcy funtów (79 kN)

prędkość maksymalna wynosi 1,5 Macha (1837,5 km/h)

zasięg operacyjny samolotu wynosi 1800 km,

pułap maksymalny 14,6 km.

masa własna samolotu wynosi 6,47 t, przy maksymalnej masie startowej 12,3 tony, co pozwala na przenoszenie uzbrojenia o masie do 4,5 tony.

Polska podpisała z Koreą dwie umowy na dostawy FA-50

Warto podkreślić, że Polska podpisała w 2022 roku dwie umowy z Koreą Południową na pozyskanie lekkich samolotów bojowych rodziny FA-50. Jak czytamy na oficjalnej stronie Wojska Polskiego, pierwsza umowa, zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Korean Aerospace Industries, dotyczy dostawy 12 lekkich samolotów bojowych FA-50 w konfiguracji analogicznej do zamawianej przez Siły Powietrzne Republiki Korei wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz usługą wsparcia technicznego. Wartość tej umowy to ok. 705 mln USD netto, a dostawy wszystkich elementów mają być zrealizowane do końca 2025 roku, jednak wszystkie samoloty mają trafić do Polski jeszcze w tym roku (w umowie jest mowa o drugiej połowie roku 2023).

Potwierdza to Mariusz Błaszczak, który zapowiada, że przeszkoleni w Korei Południowej piloci z Polski wkrótce "przejmą wchodzące na wyposażenie sił powietrznych samoloty FA-50 i rozpoczną loty w naszej przestrzeni powietrznej".

Siły Powietrzne Wojska Polskiego będą wyposażone w 48 lekkich samolotów bojowych

Z kolei druga umowa podpisana również pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Korean Aerospace Industries, mówi o dostawie 36 lekkich samolotów bojowych FA-50PL wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz usługą wsparcia technicznego. Wojsko Polskie podaje, że wartość tej drugiej umowy wynosi ok. 2,3 mld USD netto. Te samoloty mają być skonfigurowane zgodnie z dodatkowymi wymaganiami przedstawionymi przez Siły Powietrzne Wojska Polskiego. Dostawy 36 lekkich samolotów bojowych FA-50PL rozpoczną się za dwa lata - w 2025 roku i potrwają do końca 2028 roku.

"Zawarte w umowach pakiety przedstawiają podobne zakresy wyrobów i usług. Pakiet szkoleniowy obejmuje m.in. dostawę symulatorów lotu i misji (FMS – Flight Model Simulator oraz OFT – Operational Flight Trainer), szkolenie pilotów oraz personelu naziemnego w Republice Korei i w Polsce, natomiast pakiet logistyczny obejmuje zapas części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych" - czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Poniżej zobaczysz galerię zdjęć samolotów FA-50:

Polscy piloci zakończyli szkolenie w Korei Płd. obejmujące m. in. zastosowanie bojowe, walki powietrzne i przechwycenia. Wkrótce piloci wrócą do kraju, przejmą wchodzące na wyposażenie sił powietrznych samoloty FA-50 i rozpoczną loty w naszej przestrzeni powietrznej. pic.twitter.com/hxsy1gR9QN— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) June 26, 2023