Czeska broń i amunicja będzie produkowana także na Ukrainie

Sellier & Bellot (S&B) to firma założona w 1825 r. Produkuje nie tylko amunicję, ale również komponenty do pistoletów, rewolwerów, karabinów i broni myśliwskiej. Zatrudnia 1,6 tys. pracownioków. Od niedawna wchodzi w skład Colt CZ Group SE. Wartość transakcji sfinalizowanej w maju (w gotówce i akcjach) wniosła 703 mln USD.

„W ramach czesko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych w dniu dzisiejszym dwie spółki zależne Colt CZ Group SE podpisały umowy z ukraińską spółką państwową Ukroboronprom. Sellier & Bellot i Ukroboronprom zgodziły się współpracować w zakresie produkcji kilku rodzajów amunicji małego kalibru na Ukrainie. W następstwie zawartej w lutym umowy Joint Venture z Ukroboronprom, Česká zbrojovka podpisała umowę o transferze technologii na montaż karabinów CZ BREN 2 na Ukrainie” – czytamy w komunikacie Colta CZ Group SE.

Karabinki Bren 2 są produkowane przez legendarną już firmę Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod (CZUB), która (powtórzmy) też jest częścią Colt CZ Group SE. Česká zbrojovka, znana pod skrótem CZ (w Uherskim Brodzie powstają pistolety – „cezetki”) jest jednym z największych producentów broni palnej (tak cywilnej, jak i wojskowej) na świecie. Zatrudnia ok. 1,3 tys. pracowników.

CZ 806 BREN 2 został wprowadzony do produkcji w 2016 r. Jest to zmodernizowana wersja jak liczebnik wskazuje, wcześniejszego modelu CZ 805 BREN. „Dwójka” to karabinek dobrze oceniany. Lubiany przez specjalsów. Jest niewielki, cechuje go duża niezawodność, modułowa konstrukcja i ergonomia. Produkowany w różnych wersjach i kalibrach. To wszystko sprawia, że łatwo go przystosować do różnych zadań i warunków bojowych.

Co z bronią chemiczną na dnie Bałtyku? Olga Sarna || Co nas czeka#13

Jednak CZUB już reklamuje BREN-a 3. Po raz pierwszy ten krabinek zaprezentowane publicznie na wystawie Eurosatory w czerwcu 2024 r. Producent podkreśla, że ten karabinek błota nie boi się i do trzeciej wersji wprowadzono, w porównaniu do wcześniejszej wersji, ponad 100 różnych modyfikacji. BREN 3 jest już w użyciu w niektórych czeskich jednostkach. Nie ogłoszono jednak daty rozpoczęcia pełnej produkcji seryjnej.

Premier Fiala potwierdził, że w czwartek (18 lipca) podpisze w Londynie umowę o współpracy Republiki Czeskiej i Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa i długoterminowym wsparciu dla Kijowa.

Czechy wspierają Ukrainę od początku wojny. Na początku lipca rząd odtajnił dane dotyczące czeskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Z magazynów Armii Republiki Czeskiej wysłano na Ukrainę sprzęt wojskowy o wartości 6,75 mld koron (ok. 304 mln USD).

Praga zainicjowała akcję pozyskania amunicja kalibrów 152 i 155 mm ze źródeł spoza Unii Europejskiej. Do końca roku Ukraina ma otrzymać pół miliona sztuk. Niedawno ujawniono, że Ukraina odebrał 50 tys. sztuk pocisków artyleryjskich.