Czechy podpisują umowę z Rheinmetall. Finalizują zakup czołgów Leopard 2A4

Według ministerstwa, obok samych maszyn, zakup obejmuje też montaż lokalnych systemów łączności oraz różnego typy materiały eksploatacyjne, części zamiennych i amunicji kal. 120 mm. Cena kontraktu wynosić ma 3,98 miliarda koron bez VAT (162-165 mln USD). Dostawy czołgów zaplanowano na koniec 2026 roku.

Resort finalizuje także negocjacje dotyczące umowy serwisowej, która w przyszłości pozwoli na naprawy i remonty na terenie Republiki Czeskiej, które będą mogły przeprowadzać tutejsze firmy.

Vrchní ředitel Lubor Koudelka podepsal se zástupci německé společnosti @RheinmetallAG smlouvu na pořízení 14 bojových tanků Leopard 2A4. @ArmadaCR je obdrží do konce roku 2026.https://t.co/ld6cz1Jlf8— Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) December 3, 2024

Republika Czeska otrzymała wcześniej od Niemiec 28 czołgów Leopard 2A4 i dwa pojazdy wsparcia technicznego Buffel. Była to rekompensata za pomoc Ukrainie. Pierwsze maszyny dotarły do Czech w 2022 r. i 2023 r. W sumie armia Republiki Czeskiej będzie miała 42 czołgi Leopard 2A4 i dwa wozy wsparcia technicznego Bóffel 3 po wdrożeniu zawartego kontraktu. Praga przekazała Ukrainie 89 czołgów T-72. Obecnie na wyposażeniu Czech poza wspomnianymi czołgami Leopard 2A4, Praga posiada czołgi T-72M1 oraz T-72M4.

W czerwcu 2024 r. rząd podjął decyzję o przystąpieniu do umowy o wspólnym zakupie nowocześniejszych czołgów Leopard 2A8 wraz z innymi krajami europejskimi, na czele z Niemcami. Czeskie siły zbrojne planują nabycie 77 maszyn w sześciu różnych modyfikacjach. Ten zakup wspiera cele Republiki Czeskiej dotyczące spełnienia wymagań NATO w zakresie ciężkiej brygady. Czeska armia mogłaby po 2030 roku posiadać aż 122 czołgi Leopard w wersjach 2A4 i 2A8.

Leopard 2A4 to niemiecki czołg podstawowy powstały na bazie wcześniejszych wersji określanych jako A0-A3. Do eliminacji celów opancerzonych i umocnień służy armata gładkolufowa Rh-120 L/44 kalibru 120 mm z zapasem amunicji wynoszącym 42 naboje umieszczone w kadłubie jak i izolowanym magazynie we wieży. Jako jej uzupełnienie Leopard 2 posiada karabin maszynowy MG3, który został z nią sprzężony (drugi taki znajduje się na wieży). Pojazd ten waży 55 ton, a jego napęd stanowi silnik wysokoprężny MTU MB 873 Ka-501 charakteryzujący się mocną 1500 KM. Ma to pozwolić na rozpędzenie czołgu od 68 km/h w przypadku jazdy do przodu, oraz 31 km/h jeżeli się on wycofuje. Obecnie pojazdy w tym wariancie są używane przez armie takich krajów jak m.in. Ukraina, Hiszpania, Finlandia, Grecja, Słowacja, Czechy, Chile czy Polska.