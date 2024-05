200 specjalnych ciężarówek Jelcz dla wojska. Tym razem to pojazdy samozaładowcze

Umowa o łącznej wartości 847 mln zł obejmuje dostawę 105 zestawów do końca roku 2027, z opcją na 95 kolejnych. Została ona zawarta z dostawcą podwozia, spółką Jelcz Sp. z o.o., a nie jak dotychczas, z produkującą zabudowy firmą Cargotec Poland.

Jelcz P862D.43 to czteroosiowe podwozie specjalne samochodu ciężarowego wysokiej ładowności o maksymalnej masie całkowitej do 32 ton. Dopuszczalna ładowność wynosi ponad 19 ton. Pojazd napędzany jest silnikiem diesla Iveco o mocy 430 KM, napędzający poprzez przekładnie ZF trzy z czterech osi. Pojazd może osiągnąć prędkość maksymalną 85 km/h.

Garda: Gen. Artur Kuptel Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W zamówionej obecnie wersji pojazd jest wyposażony w system załadowczy Multilift Mk IV. Służy on do załadunku specjalnych platform ładunkowych lub standardowych kontenerów dwudziestostopowych. Udźwig urządzenia to maksymalnie 16,5 tony. W skład zestawu wchodzi również przyczepa PK-2-24t, umożliwiająca transport jednego morskiego kontenera dwudziestostopowego lub dwóch dziesięciostopowych, lub też innych platform i kontenerów o długości do 6,65 m. Przyczepa wyposażona jest w podnośnik pneumatyczny.

Dotąd siły zbrojne RP zamówiły łącznie, w umowach gwarantowanych i opcjach zawartych we wcześniejszych trzech kontraktach z lat 2018, 2019 i 2020, niemal 250 zestawów tego typu.