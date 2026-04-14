Wojsko Polskie z nowym systemem komunikacji obserwatorów ognia. Cyfrowe wsparcie ognia i lotnictwa

W kwietniu 2026 roku Wojsko Polskie otrzymało kilkadziesiąt systemów komunikacji obserwatorów ognia z lotnictwem bojowym.

Systemy te, o wartości około 42 mln zł, zostały dostarczone przez firmę Siltec Sp. z o.o. na mocy umowy z Agencją Uzbrojenia.

W skład dostarczonych systemów wchodzą moduły taktyczne dla Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego (TZKOP) oraz moduły personalne dla obserwatorów ogniowych JTAC/JFO.

Celem systemu jest cyfrowa koordynacja wsparcia lotnictwa uderzeniowego (DACAS) i wsparcia ogniowego (DAFS) poprzez oprogramowanie FACNAV-PL, a zakończenie dostaw przewidziano na 2027 rok.

Dostarczone systemy składają się z kilku kluczowych komponentów, które mają zrewolucjonizować sposób prowadzenia działań bojowych. Wśród nich wyróżnić można moduły taktyczne, przeznaczone dla Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego (TZKOP). Jak podkreśla Agencja Uzbrojenia, moduły te "zapewniają funkcje komunikacji z otoczeniem taktycznym z wykorzystaniem radiostacji będących na wyposażeniu TZKOP, a także monitorowanie sytuacji taktycznej, planowanie i koordynację wsparcia ogniowego". To oznacza, że dowódcy będą mieli dostęp do kompleksowych danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co pozwoli na szybsze i bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji.

Wsparcie dla obserwatorów ogniowych na pierwszej linii

System zawiera również moduły personalne, które stanowią indywidualne wyposażenie personelu obserwatorów ogniowych JTAC/JFO (Joint Terminal Attack Controller/Joint Fires Observer). Ich rola jest nieoceniona w sytuacjach bezpośredniej styczności z przeciwnikiem. Dzięki tym modułom możliwe jest "zapewnienie funkcji komunikacji z modułem taktycznym i efektorami wsparcia ogniowego oraz integrację urządzeń będących na wyposażeniu personelu JTAC/JFO". Taka integracja zwiększa bezpieczeństwo i efektywność działań JTAC/JFO, umożliwiając im precyzyjne naprowadzanie lotnictwa i artylerii.

Oprogramowanie FACNAV-PL: Serce systemu

Zasadniczym elementem całego pozyskiwanego systemu jest oprogramowanie użytkowe FACNAV-PL. To właśnie ono odpowiada za cyfrową koordynację wsparcia ogniowego, w tym bezpośredniego wsparcia lotniczego wspomaganego cyfrowo (DACAS) oraz wsparcia ogniowego wspomaganego cyfrowo (DAFS). Ponadto, FACNAV-PL pełni funkcję Systemu Zarządzania Polem Walki (BMS), co czyni go wszechstronnym narzędziem do zarządzania operacjami wojskowymi. Jego wprowadzenie ma na celu znaczące skrócenie czasu reakcji i zwiększenie precyzji w działaniach zbrojnych.

Harmonogram dostaw i przyszłość

Realizacja umowy na dostawę systemu komunikacji jest podzielona na transze. Pierwsza partia sprzętu dotarła do Wojska Polskiego w kwietniu 2026 roku. Zakończenie dostawy całego systemu przewidziane jest na rok 2027, co oznacza, że w ciągu najbliższych lat polskie siły zbrojne będą dysponować pełnym pakietem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. Inwestycja w tak zaawansowane technologie jest kluczowa dla modernizacji armii i zwiększenia jej zdolności operacyjnych w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.

Agencja Uzbrojenia podkreśla strategiczne znaczenie tej inwestycji, która ma na celu zwiększenie interoperacyjności oraz efektywności działań bojowych. Nowy system to kolejny krok w kierunku budowania nowoczesnej i skutecznej armii, zdolnej sprostać wyzwaniom współczesnego pola walki

W kwietniu umowa, w kwietniu dostawa, a w kwietniu... zakończenie dostaw - czyli #PoProstuModernizujeMY.Nadeszło nowe wsparcie dla JTAC-ów - naziemnej awangardy wskazującej cele dla bojowego lotnictwa #WojskoPolskie i @NATO. #AU nadzorując realizację umowy, podpisanej z… pic.twitter.com/FQPSbOHdrA— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) April 14, 2026