Wspólnie ze stroną amerykańską wybraliśmy projekty o priorytetowym znaczeniu dla bezpieczeństwa Polski, w tym między innymi te obozowiska tymczasowe, które powstają tutaj w Drawsku Pomorskim. One będą wspierać obecność wojsk amerykańskich w przypadku szybkiego zwiększenia ich obecności na terytorium Polski. To są gotowe do użycia obiekty, w których wojska amerykańskie po przerzucie czy to drogą lądową, morską czy lotniczą - po przybyciu do Polski - mogą się rozlokować, zaopatrzyć, podłączyć na zasadzie plug&play do sieci elektrycznej. I tutaj będą przygotowywać się do dalszych działań - mówi gen. bryg. Dariusz Mendrala.