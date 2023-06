Spis treści

Ćwiczenia ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 12. Brygadzie Zmechanizowanej

We wtorek, 27 czerwca odbyły się ćwiczenia z zakresu taktyki i zajęć saperskich ochotników, którzy zgłosili się do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej i odbywają podstawowe szkolenie wojskowe w 12. Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie. - Taktyczna, deszczowa pogoda, wybuchy, dym wprowadziły do działania dużą dynamikę i widać było duże zaangażowanie ćwiczących - mówi kpt. Irena Paczek-Krawczak, rzecznik 12. Brygady Zmechanizowanej. Jak podkreśla, ochotnicy musieli nauczyć się takich umiejętności jak: okopywanie się, maskowanie czy elementy działania na polu walki. Mieli też zajęcia minerskie.

Gen. bryg. Roman Łytkowski: To takie abecadło, dosłownie "przedszkole żołnierskie", praktyka

Gen. bryg. Roman Łytkowski, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej, podkreśla, że szkolenie, jakie przeszli ochotnicy, jest szkoleniem praktycznym.

- Szkolenie podstawowe żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej jest skierowane na praktykę. Oni muszą w czasie tych czterech tygodni nabrać tyle umiejętności, praktycznych, takich mięśniowych, aby potem w szkoleniu specjalistycznym byli w stanie doskonalić to, czego się tutaj nauczą. To takie abecadło, dosłownie "przedszkole żołnierskie": praktyka, zajęcia w polu - dzisiaj (27 czerwca - red.) akurat na pasie taktycznym - zajęcia specjalistyczne związane ze szkoleniem inżynieryjno-saperskim, z taktycznym. Uczymy zachowania żołnierza na polu walki - mówi gen. bryg. Roman Łytkowski.

Dlaczego ochotnicy odbywają DZSW? Powody są różne. "Pasja z dzieciństwa, chęć obrony Ojczyzny i bieżąca sytuacja na Ukrainie"

Co kieruje ochotnikami, że decydują się na Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową? - Pasja z dzieciństwa, chęć obrony Ojczyzny i bieżąca sytuacja na Ukrainie sprawiały, że chciałem wstąpić do wojska - mówi szeregowy elew Krzysztof Baran. Jak opowiada, najpierw były zajęcia teoretyczne, potem przyszedł czas na praktykę. Łatwo nie jest, bo to wojsko, ale mobilizacja wśród żołnierzy jest duża.

Najpierw były zadania teoretyczne, a po teorii były zajęcia praktyczne, czyli jeździliśmy na pas taktyczny. Były zadania sprawnościowe: robienie okopów, czołganie się, strzelanie i tego typu ćwiczenia - opowiada szeregowy elew Krzysztof Baran.

- Zawsze chciałem spróbować swoich sił w armii - mówi z kolei szeregowy Dominika Bielan. - Byłem przygotowany na wysokie wymagania, daję radę - nie kryje zadowolenia.

Dodajmy, że w 12 Brygadzie Zmechanizowanej było to kolejne tego typu wcielenie ochotników na szkolenie podstawowe, które będzie trwało 27 dni i zakończy się przysięgą wojskową. Jak informuje kpt. Irena Paczek-Krawczak, przysięgę zaplanowano na 8 lipca 2023 roku, na godz. 9.00, przy NETTO ARENIE w Szczecinie.