Włoskie F-35 z misji NATO przechwyciły rosyjski samolot transportowy An-124 w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO nad Bałtykiem.

Incydent miał miejsce 28 sierpnia 2025 r., a rosyjski An-124, zdolny do transportu ponad 120 ton ładunku, zbliżał się do obwodu królewieckiego.

Przechwycenie tak dużej maszyny w pobliżu silnie zmilitaryzowanego Królewca wzbudziło szczególne zainteresowanie sojuszników.

Rosyjskie samoloty w pobliżu Królewca

„Dwa włoskie myśliwce F-35, działające w ramach misji NATO Air Policing, poderwały się z Ämari w odpowiedzi na obecność rosyjskich samolotów. Task Force Air - 32. Skrzydło i 6. Skrzydło - stacjonujące w bazie Ämari - demonstrują zaangażowanie Sojuszu w ochronę i obronę regionu bałtyckiego oraz wschodniej flanki” - poinformowało Dowództwo Sił Powietrznych NATO.

Włoskie F-35, rozmieszczone w ramach misji Baltic Air Policing NATO i operujące w Estonii w ramach 32. i 6. Skrzydła, są kluczowym elementem obrony powietrznej NATO. Wyposażone w zaawansowane sensory, systemy stealth i bezpieczne łącza danych, nie tylko eskortują rosyjskie maszyny, ale również zbierają informacje wywiadowcze i przekazują je do systemów dowodzenia Sojuszu. Ostatnio zostały poderwane w związku z pojawieniem się niezidentyfikowanych rosyjskich samolotów lecące bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami.

Podczas misji włoskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot transportowy An-124. Doszło do tego nad Bałtykiem w okolicach obwodu królewieckiego. Tego typu spotkania nie są częste w tym regionie, powszechniejsze są przejęcia przez myśliwce NATO rosyjskich samolotów typu Su-27 czy Su-24, które często wykonują loty nad tym obszarem.

Rosyjski An-124 - co mógł transportować?

Według Army Recognition, przechwycenie tak dużej maszyny w pobliżu granic NATO zwróciło szczególną uwagę sojuszników. An-124, jeden z największych samolotów transportowych świata, może przewozić ponad 120 ton ładunku, od pojazdów opancerzonych, przez śmigłowce, po elementy systemów rakietowych. Jego obecność w pobliżu silnie zmilitaryzowanego obwodu kaliningradzkiego sugeruje transport sprzętu o strategicznym znaczeniu.

Zwłaszcza że Królewiec od lat uznawany jest za najbardziej zmilitaryzowaną strefę w Europie. Rosja rozmieszcza tam m.in. systemy rakietowe Iskander i nowoczesną obronę przeciwlotniczą. To również w tym regionie zidentyfikowano źródło zakłóceń sygnału GPS nad Bałtykiem, które stanowi poważne wyzwanie dla państw NATO. Zdaniem analityków, takie incydenty to nie tylko kwestia bezpieczeństwa operacyjnego, lecz także element gry sygnałów i demonstracji siły. NATO pokazuje gotowość do przechwycenia nawet strategicznych transportów Moskwy, a Rosja zdolność do przerzutu ciężkiego sprzętu w regionie uznawanym za militarny bastion.