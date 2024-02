Władysław Kosiniak-Kamysz: Najlepsze zadośćuczynienie od Niemiec to takie, które wzmocniłoby bezpieczeństwo RP

oprac. abe | PAP 19:04 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Szef resortu obrony spotkał się (2 lutego) z powstańcami warszawskimi. Po spotkaniu dziennikarze mieli okazję zapytać go o to, co będzie działo się z jednym sztandarowych projektów Zjednoczonej Prawicy, czyli planem reperacji od Niemiec dla Polski za straty i zniszczenia w II wojnie światowej i z czasów, gdy Polska była okupowana przez III Rzeszę. – Najlepsze zadośćuczynienie od Niemiec to takie, które wzmocniłoby bezpieczeństwo RP; mogłoby to być zaangażowanie w przemysł zbrojeniowy, czy zaangażowanie w gwarancje bezpieczeństwa – ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz.

i Autor: ART SERVICE Władysław Kosiniak-Kamysz