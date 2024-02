Polska armia musi być nie tylko zmodernizowana. Trzeba ją poddać także transformacji

Szef MON podzielił się wrażeniami z nieformalnego spotkania ministrów obrony Unii Europejskiej i Ukrainy oraz sekretarza generalnego NATO. Dyskutowano o pomocy militarnej dla Ukrainy i choć Węgry oraz Słowacja wyrażały swój sceptycyzm w tej materii, to szefowie resortów obrony jednomyślnie wyrazili swoje poparcie dla funduszu wsparcia dla Ukrainy.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska wraz z Estonią są liderami tworzenia koalicji na rzecz przekazywania amunicji dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Mówił, że Polska wywiąże się ze zobowiązań złożonych Ukrainie. Mówiąc o współpracy Polski w ramach NATO i sojuszniczych zobowiązań szef naszego resortu obrony podkreślił, że Wojsko Polskie będzie gotowe w 2025 r. do uczestnictwa w siłach szybkiego reagowania NATO.

– Nie wolno oswoić się z wojną, nie wolno przyzwyczaić się do wojny, nie wolno tym zapomnieć, sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Czuje to coraz więcej państw. Dzisiaj (1 lutego – Portal Obronny) w Polsce gościł, wicepremier, minister obrony Danii. Podpisaliśmy memorandum o współpracy…

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił zaangażowanie Danii w pomoc wojskową dla Ukrainy. Przypomniał, że to państwo przekazało Ukrainie 19 myśliwców F-16. Zapytany, czy dopuszcza do siebie możliwość zaistnienia „czarnego scenariusza”, w którym Ukraina przegrywa wojnę, a Rosja planuje agresję na Polskę, szef MON odpowiedział:

– Zakładam każdy scenariusz, najbardziej poważnie traktuje te najgorsze scenariusze, bo taka jest, niestety, rola ministra obrony…

Kosiniak-Kamysz wypowiedział się także o audycie umów na dostawy uzbrojenia podpisane przez poprzednika, Mariusza Błaszczaka. Modernizacja Wojska Polskiego – tak, ale równie ważna jest jego transformacja – podkreślił minister.

– Polska armia musi przejść transformację. I w systemie związanym z organizacją, w systemie uzbrojenia, w systemie lepszego sprzętu i najlepszego wyposażenia dla żołnierzy…

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to są zadania priorytetowe. Będą one „niedługo przedstawione w parlamencie”. Będzie raport otwarcia… – Idziemy do przodu, bo czasu mamy coraz mniej…

Więcej o tym, o czym jeszcze rozmawiał z red. Szewczykiem wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w wideo poniżej. Warto poświęcić dwadzieścia minut.