Spis treści

Doświadczenia ostatnich lat jasno pokazały, że nie tylko fizyczna ochrona granic, ale przede wszystkim ich dozór oraz skuteczna obserwacja stanowią wyzwanie. Zagrożenia trzeba odpowiednio wcześniej wykrywać, identyfikować i analizować, aby wdrożyć proporcjonalną reakcję. W kwestii nowoczesnych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia granic rozmawialiśmy z Thomasem Geißlerem, szefem sprzedaży Defense, Security, Critical Infrastructure Europe w Rohde & Schwarz. Nakreślił on koncepcję kompleksowego rozwiązania opracowanego w zakresie środków technicznej ochrony i dozoru.

Świat jest dziś bardziej połączony, ucyfrowiony i wspierany przez Sztuczna Inteligencję. To samo dotyczy bezpieczeństwa państw i ochrony granic – tam również wkraczają nowoczesne rozwiązania, łączność bezprzewodowa i SI.

Wyzwania i Kompleksowość Bezpieczeństwa Granic

Thomas Geißler podkreśla, że jednym z największych wyzwań jest sama kompleksowość problemów i złożoność zadania. "Dzisiejsze granice są rozległe i muszą być monitorowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Stoimy w obliczu zagrożeń ze strony terroryzmu, transnarodowej przestępczości zorganizowanej i masowej migracji, co obciąża nasze zasoby. Dodatkowo, zwiększone zależności od rozwiązań cyfrowych wprowadziło nowe luki w zabezpieczeniach, czyniąc nasze granice bardziej podatnymi na zagrożenia cybernetyczne."

Dziś ataki hakerskie, elektroniczne urządzenia zakłócające czy najnowsze środki łączności to nie fantastyka. Są coraz szerzej dostępne nie tylko dla państw i tajnych służb, ale również terrorystów czy przemytników.

Wpływ Rozwiązań Cyfrowych

Ekspert zaznacza, że szybki rozwój technologii cyfrowych znacząco przekształca krajobraz bezpieczeństwa na granicach. "Wraz z rozwojem mediów społecznościowych, szyfrowania i innych narzędzi cyfrowych, przestępcy mogą łatwiej komunikować się i koordynować swoje działania. Utrudnia nam to wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom”.

i Autor: Rohde&Schwarz

Ale jest to miecz obosieczny. Jak mówi - „Stworzyło to również nowe możliwości wykorzystania technologii na naszą korzyść. Na przykład, możemy wykorzystywać analizę danych do identyfikowania wzorców i przewidywania potencjalnych zagrożeń.” Również szerokie użycie łączności bezprzewodowej, wręcz pospolita obecność takich urządzeń, otworzyła nowe możliwości detekcji.

Rewolucja w Ochronie Granic: Czujniki RF

Geißler opisuje czujniki RF (ang. Radio Frequency) jako przełom w dziedzinie bezpieczeństwa granic. "Czujniki RF wykorzystują pasywną detekcję do identyfikacji sygnałów RF emitowanych przez urządzenia elektroniczne. Mogą wykrywać sygnały na duże odległości, co pozwala nam monitorować duże obszary przy użyciu mniejszej liczby sensorów.”

Jak wyjaśnia ekspert, na czujniki RF nie mają na nie wpływu warunki środowiskowe, takie jak mgła, deszcz lub ciemność, co zapewnia ciągły i skuteczny nadzór. Sensory wykrywają radiostacje, telefony komórkowe i inne źródła sygnału, które na co dzień są dla nas tak pospolite, że niezauważalne.

Przy tym czujniki takie są całkowicie pasywne, więc nie można ich ujawnić, gdyż nie emitują żadnego sygnału. Więcej nawet, prób ich zakłócenia ujawnia położenie zakłócającego i zwraca uwagę na dany obszar działania. Detekcja i przekaz danych w czasie rzeczywistym oraz geolokalizacja zapewniają alerty w czasie rzeczywistym i precyzyjną geolokalizację źródła sygnału, umożliwiając szybką reakcję i interwencję" – podkreśla ekspert.

Porównanie Czujników RF z Innymi Technologiami

Oczywiście sensory radiowe to nie jedyny typ czujników stosowanych w systemach dozoru granic. Optymalne jest zastosowanie różnych typów, dla zwiększenia niezawodności i skuteczności. Każdy ma swoją specyfikę. Jak podkreśla Thomas Geißler - "Inne rodzaje czujników mają swoje mocne i słabe strony. Czujniki gruntowe, na przykład, świetnie nadają się do wykrywania wibracji powodowanych przez ludzi lub pojazdy, ale mogą na nie wpływać warunki środowiskowe”. Jakie to warunki? Na przykład deszcz lub zwierzęta, które poruszają się w tym samym rejonie. Może to powodować fałszywe alerty lub całkowicie czasowo „oślepiać” sensory.

Podobnie czujniki radarowe. Są one dobre do wykrywania ludzi i pojazdów na duże odległości, ale może na nie wpływać pogoda, na przykład opady. Przede wszystkim jednak aktywnie emitują sygnał, dlatego są łatwe do wykrycia i zagłuszenia lub ominięcia. Pasywne są sensory optoelektroniczne, ale te są najbardziej podatne na zakłócenia atmosferyczne i natężenie światła. Oczywiście można też użyć kamer termowizyjnych, ale te są mniej skuteczne w upalne dni, gdy temperatura tła jest wysoka.

i Autor: Rohde&Schwarz

Dlatego ekspert firmy Rohde & Schwarz zdecydowanie preferuje sensory RF. Jak podkreśla - „Czujniki RF oferują unikalne połączenie wykrywania na duże odległości, pasywnej detekcji i odporności na warunki środowiskowe."

Integracja Danych z Czujników: Klucz do Kompleksowej Ochrony

Integracja danych z różnych czujników jest kluczowa dla bezpieczeństwa granic, gdyż umożliwia agregowanie danych ze wszystkich źródeł czujników, zapewniając kompleksowy widok obszaru granicznego. Jak podkreśla Thomas Geißler, ogromna ilość danych wymaga odpowiednich narzędzi - „Zaawansowana analityka wykorzystuje sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i techniki eksploracji danych do identyfikowania wzorców, przewidywania potencjalnych zagrożeń i podkreślania anomalii. Przetwarzanie w czasie rzeczywistym umożliwia natychmiastową reakcję na wykryte zagrożenia, minimalizując czas reakcji oraz maksymalizując skuteczność środków kontroli granicznej."

Zdaniem Geißlera, Rohde & Schwarz wzmacnia świadomość sytuacyjną dzięki kompleksowemu podejściu, integrując wiele czujników i opartą na sztucznej inteligencji fuzję danych do agregacji i analizy. Jak podkreśla - "Umożliwia to lepsze wykrywanie zagrożeń, optymalizację alokacji zasobów oraz szybkie, skoordynowane reakcje na pojawiające się zagrożenia. Zmniejsza również liczbę fałszywych alarmów i ułatwia interoperacyjność między organami ścigania i agencjami wojskowymi.”

Rola Zaufanego Partnera w Bezpieczeństwie Granic

Geißler podkreśla role spółki jako sprawdzonego, zaufanego europejskiego partnera. "Rohde & Schwarz, jako zaufany europejski partner, zapewnia kompleksowe rozwiązanie dla bezpieczeństwa granic, zakorzenione w europejskich wartościach i zaprojektowane w celu zachowania pełnej suwerenności narodowej. Z Europy, dla Europy, nasza najnowocześniejsza technologia umożliwia krajom skuteczne przeciwdziałanie szeregowi zagrożeń."

Firma oferuje wysokowydajne czujniki i potężne oprogramowanie, które bezproblemowo integrują się, zapewniając niezrównaną świadomość sytuacyjną. "Kupując wszystko z jednego źródła, klienci mogą usprawnić integrację, zmaksymalizować wydajność i skorzystać ze sprawnego łańcucha dostaw. Jako lider w dziedzinie komunikacji, nadzoru i systemów monitoringu, ta rodzinna firma wnosi bogate doświadczenie, wzmacniając ochronę granic i zapewniając bezpieczeństwo europejskich państw.”

Jednocześnie jednak ekspert podkreśla, że firma nie tylko tworzy jednolite systemy, ale też adaptuje swoje rozwiązania do istniejącej infrastruktury i stosowanych już rozwiązań, lub też do specyficznych wymagań klienta, zapewniając mu pełną kontrolę. Jak wyjaśnia - „Integrując czujniki innych firm, przetwarzając informacje z sensorów i weryfikując nowe dane za pomocą sztucznej inteligencji, Rohde & Schwarz zapewnia kompleksowe i bezpieczne rozwiązania. Nasze zaangażowanie w zaufane partnerstwo i europejskie wartości czyni nas idealnym partnerem dla krajów pragnących chronić swoje granice przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad swoją infrastrukturą bezpieczeństwa."

Przyszłość Bezpieczeństwa Granic

Thomas Geißler prognozuje, że największym wyzwaniem będzie dostosowanie systemów dozoru i ochrony do zmieniającego się krajobrazu zagrożeń. "Wraz z ciągłym rozwojem technologii, będą ewoluować również zagrożenia, z którymi się mierzymy. Widzę jednak wiele możliwości innowacji i współpracy. Współpracując z partnerami z branży, rządami i innymi zainteresowanymi stronami, możemy tworzyć bardziej efektywne i wydajne systemy bezpieczeństwa granic."

Poza postępem technologicznym, obecny krajobraz geopolityczny ulega zmianie, szczególnie w Europie, z pokojowego na podatny na kryzysy. "Ochrona granic jest fundamentalnym aspektem suwerenności narodowej i kamieniem węgielnym integralności UE. Aby skutecznie chronić granice, solidny system musi opierać się na trzech kluczowych filarach: wczesnym wykrywaniu, identyfikacji i odstraszaniu." Trudno nie zgodzić się z taką diagnozą. Czeka nas stały wyścig technologiczny i metodyczny, pomiędzy służbami chroniącymi granic i tymi, którzy chcą je nielegalnie, a najlepiej niepostrzeżenie, przekroczyć. Dziś jest to współzawodnictwo o bezpieczeństwo nas wszystkich.