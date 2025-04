Skrót SATURN (ang. Second-Generation Anti-Jam Tactical UHF Radio for NATO) można przetłumaczyć na język polski jako „Standard drugiej generacji w odpornej na zakłócenia łączności UHF dla NATO”. Wyjaśnia to dość precyzyjnie założenia programu, który jest wprowadzany od pewnego czasu w łączności sojuszniczej. Opiera się on na definiowanych software-owo radiostacjach, które korzystają m. in. z hoppingu, czyli dynamicznej zmiany częstotliwości i innych „sztuczek” służących ochronie transmisji przed zakłóceniami, wykryciem i namierzeniem przy jednoczesnej wysokiej przepustowości.

SATURN został uznany za NATO Minimum Military Requirement (MMR), czyli wymóg dla sił NATO, w zakresie interoperacyjności dla działań morskich i powietrznych, zapewniając bezproblemową łączność między siłami sojuszniczymi. Daje on na obecną chwilę wyższą odporność na zagłuszanie, chroniąc krytyczną komunikację wojskową przed ewoluującymi zagrożeniami. Zgodność z NATO STANAG 4372 ułatwia integrację SATURN na różnych platformach, w tym na platformach morskich, powietrznych i naziemnych.

Jako jeden z wiodących dostawców elementów łączności radiowej, przede wszystkim w domenie morskiej i powietrznej NATO, firma Rohde & Schwarz dostarczyła już kilka tysięcy radiostacji SATURN dla większości krajów sojuszu. "Jako zaufany partner w rozwoju SATURN, jesteśmy podekscytowani możliwością wspierania ewolucji komunikacji wojskowej, zwiększając bezpieczeństwo i interoperacyjność dla naszych partnerów z NATO i sojuszników" - powiedział Markus Dolfen, Wiceprezes ds. Bezpiecznej Komunikacji w Rohde & Schwarz. - "Będąc aktywnym członkiem różnych grup roboczych w ramach projektu SATURN, wnieśliśmy znaczący wkład w rozwój tego złożonego systemu. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie bezpieczeństwa transmisji i radiostacji definiowanych programowo czyni nas idealnym sojusznikiem w tym przejściu."