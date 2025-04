ARDRONIS Effect jest wariantem tego systemu antydronowego firmy Rohde & Schwarz, przeznaczonym dla wojska i służb, które mają prawo nie tylko do wykrywania i śledzenia, ale też obezwładniania bezzałogowców. Nowa funkcjonalność ma zapewniać skuteczną eliminację przed innowacyjnymi zagrożeniami ze strony dronów, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

Według menedżera produktu Rohde & Schwarz ds. rozwiązań C-UAS, Jana Linka, ataki dronów FPV (First Person View) na współczesnym polu walki dramatycznie zmieniły się w ostatnich latach, szczególnie pod względem rodzaju i liczby częstotliwości radiowych używanych do ich kontroli. „Operatorzy C-UAS muszą mieć możliwość zagłuszania każdej potencjalnej częstotliwości, nawet podczas ataków rojem z wieloma dronami działającymi na różnych częstotliwościach” – powiedział Jan Link. Jak wyjaśnia, jest to odpowiedź na szybko ewoluujące zagrożenia ze strony dronów obserwowane w konfliktach na całym świecie.

Dzięki nowej funkcjonalności ARDRONIS Effect ma skutecznie zakłócać działanie dronów dotąd odpornych na zagłuszanie. Na przykład stosujących hopping, czyli zmieniających częstotliwości przesyłania danych między operatorem a bezzałogowcem, jak ma to miejsce w nowoczesnych radiostacjach wojskowych.

Jak wyjaśnia dalej Jan Link z firmy Rhode & Schwarz - „Głównym wyzwaniem ARDRONIS Effect jest zagłuszanie szerokiego obszaru, ale w sposób wystarczająco skuteczny, aby zatrzymać działanie uzbrojonych FPV lub dronów zbierających dane wywiadowcze. Wymaga to od ARDRONIS Effect jednoczesnego zagłuszania na wielu pasmach z dużą mocą wyjściową w całym spektrum bez przerw w czasie i częstotliwości”.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w opanowywaniu sygnałów, fuzji czujników i integracji, Rohde & Schwarz szybko osiągnął poziom gotowości technologicznej 9 (Technology Readiness Level 9), co oznacza możliwość dostarczania użytkownikom. System ARDRONIS Effect, jest już sprawdzony w operacyjnie i używany przez nieujawnionych klientów w Europie. W tym użytkowników używających rozwiązań bojowo.

Nowy komponent zagłuszający posiada moc wyjściową sygnału do 300 W, dzięki zastosowaniu trzech wzmacniaczy mogących działać jednocześnie na wielu częstotliwościach, zarówno w sposób stały i wielokierunkowy jak też oddziaływając na określone drony w określonym paśmie, również w trybie hoppingu, gdy sygnał zakłócajacy podąża za zmianami częstotliwości przez sterowanie bezzałogowca. Kontrola mocy, zakresu i czasu emisji utrudnia przeciwnikowi wykrycie, identyfikację i eliminację źródła zakłóceń.

Kontrolowany przez autorskie oprogramowanie Rohde & Schwarz ARDRONIS Control Center, ARDRONIS Effect może być obsługiwany w konfiguracji autonomicznej lub w połączeniu z dowolnym ze standardowych systemów z rodziny ARDRONIS. Należą do nich systemy ARDRONIS Detect, ARDRONIS Locate Compact i ARDRONIS Locate Advanced, które w połączeniu mogą wykrywać, identyfikować, śledzić (zarówno drona, jak i pilota), a ostatecznie zakłócać zagrożenia przy pierwszej nadarzającej się okazji. Systemy mają budowę modułową i mogą być elastycznie łączone ze sobą.

ARDRONIS Effect można również włączyć do dowolnego otwartego systemu antydronowego, dzięki otwartej architekturze i łatwości integracji, która jest typowa dla rozwiązań Rohde & Schwarz. Są one stosowane przez wielu użytkowników, nie tylko w Europie. Większość z nich została już również przetestowana bojowo, często w warunkach działań bojowych o wysokiej intensywności.