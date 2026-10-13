Tusk i premier Litwy o sankcjach i NATO. Polska i Litwa wzmocnią presję na Rosję?

Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie zaowocowało deklaracją wspólnego stanowiska obu państw w najważniejszych kwestiach geopolitycznych. Jak zaznaczył Donald Tusk, między Polską a Litwą „nie ma nawet najmniejszej szczeliny na jakiekolwiek nieporozumienia czy różnice zdań” w sprawach dotyczących jedności Unii Europejskiej i NATO, a także agresji rosyjskiej. Ta zgodność jest szczególnie istotna w kontekście budowania bezpiecznej wschodniej flanki NATO, za którą odpowiedzialność ponoszą kraje takie jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia.

Wspólny front przeciw Rosji: Tusk i Sinkeviczius zgodni co do sankcji i bezpieczeństwa

Premier Tusk wyraził głębokie uznanie dla „bardzo konsekwentnej postawy” rządu litewskiego w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, podkreślając, że oba państwa będą kontynuować wspieranie Ukrainy w jej obronie. Zbliżający się unijny szczyt w Brukseli, który rozpocznie się w czwartek (15 października), będzie platformą dla Polski i Litwy do zaprezentowania „wspólnego i bardzo klarownego” stanowiska w sprawie sankcji wobec Rosji.

Donald Tusk nie pozostawił wątpliwości co do konieczności podtrzymania i wzmocnienia presji na agresora. „Znajdujemy się w kluczowym momencie. Ta wojna rozstrzygnie się być może w najbliższych kilku, kilkunastu miesiącach” – ocenił szef polskiego rządu. W związku z tym, podczas szczytu w Brukseli, będzie on proponował, aby Europa w żadnym wypadku nie rezygnowała ze swoich narzędzi nacisku i wpływu na sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim oraz w samej Rosji. „Z całą pewnością to jest moment, gdy powinniśmy się zastanowić nad wzmocnieniem, a nie osłabieniem sankcji” – dodał Tusk, jasno sygnalizując kierunek, w jakim powinna podążać polityka Unii Europejskiej.

Polski premier wyraził również nadzieję, że sygnał wysyłany przez Polskę i Litwę zostanie właściwie odczytany przez wszystkich sojuszników po obu stronach Atlantyku. Podkreślił, że bezpieczna i suwerenna Ukraina, wolna od rosyjskiej dominacji, jest kluczowa dla bezpieczeństwa całego świata zachodniego, w tym Unii Europejskiej i NATO. To przesłanie ma wzmocnić determinację w działaniach przeciwko Rosji i zapewnić stabilność w regionie.

Zagrożenia hybrydowe i obrona wschodniej flanki NATO: Priorytety Polski i Litwy

W kontekście bieżących wyzwań bezpieczeństwa, premier Donald Tusk odniósł się także do niedawnego zatrzymania obywateli Turcji, podejrzewanych o podpalenie stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu. Wszystko wskazuje na to, że działali oni na zlecenie rosyjskich służb, co jest kolejnym przykładem zagrożeń hybrydowych, z którymi mierzy się region.

Mindaugas Sinkeviczius, premier Litwy, potwierdził, że sprawy bezpieczeństwa zdominowały rozmowy z Donaldem Tuskiem. „To chyba oczywiste dla każdego, że Rosja dalej stanowi główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy” – stwierdził Sinkeviczius. Podkreślił również, że zagrożenia hybrydowe w krajach europejskich stają się coraz bardziej agresywne, czego dowodem są incydenty obserwowane na Litwie, w Polsce, w Niemczech i innych państwach.

Wspólna pozycja Polski i Litwy jest jednoznaczna: „Nasza pozycja jest wspólna i jasna, że obrona wschodniej flanki NATO musi być nadal wzmacniana” – podkreślił Sinkeviczius. Zaznaczył także potrzebę dalszego wspierania Ukrainy oraz zwiększania presji na Rosję do momentu zakończenia wojny. „Musimy utrzymywać sankcje wobec Rosji i zapewnić agresorowi międzynarodową izolację” – dodał, wskazując na konsekwentną politykę wobec Kremla.

Współpraca energetyczna i dalsze kroki dyplomatyczne

Oprócz kwestii bezpieczeństwa, premier Tusk zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę Polski i Litwy w zakresie energetyki. Mindaugas Sinkeviczius również podkreślił znaczenie tej współpracy, przypominając o podpisanej w ubiegłym tygodniu umowie dotyczącej zasad budowy drugiego połączenia elektroenergetycznego między Litwą a Polską – projektu Harmony Link. Wspomniał także o już istniejącym połączeniu LitPol Link, które świadczy o zaawansowanym partnerstwie obu krajów w sektorze energetycznym.

Po zakończeniu spotkania z premierem Tuskiem, Mindaugas Sinkeviczius uda się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie ma spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Wizyta litewskiego premiera w Polsce jest kolejnym dowodem na zacieśnianie więzi i koordynację działań między dwoma kluczowymi państwami wschodniej flanki NATO, szczególnie w obliczu trwających wyzwań geopolitycznych.