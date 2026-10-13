Spotkanie Kosiniak-Kamysz–Kubilius w Warszawie. Polska domaga się „trybu wojennego” i rewolucji w obronności Europy

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się 13 października w Warszawie z unijnym komisarzem ds. obrony Andriusem Kubiliusem, aby omówić wzmocnienie bezpieczeństwa i obronności Europy.

Polska będzie aktywnie zabiegać o zwiększenie wydatków na zbrojenia, inwestycje w europejski przemysł obronny oraz przyjęcie "trybu wojennego" w produkcji uzbrojenia i amunicji.

Minister Kosiniak-Kamysz skrytykował propozycje budżetowe UE, które niedostatecznie uwzględniają bezpieczeństwo, wskazując na brak zrozumienia zagrożeń ze wschodniej flanki.

Polska jest głównym beneficjentem programu SAFE, wykorzystując 44 mld euro na sprzęt wojskowy, i postuluje zwiększenie puli środków oraz mobilności militarnej w UE i NATO.

Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Andriusem Kubiliusem w Warszawie było okazją do przedstawienia polskiej perspektywy na wzmocnienie obronności Europy w obliczu narastających zagrożeń. Polski minister obrony narodowej jasno określił priorytety, na które Polska będzie aktywnie naciskać na forum unijnym. Podkreślił, że konieczne jest zwiększenie wydatków na zbrojenia oraz znaczące inwestycje w europejski przemysł zbrojeniowy. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył również, że niezależność łańcucha dostaw i zwiększenie zdolności produkcyjnych są absolutnie kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa kontynentu.

Minister Kosiniak-Kamysz wyraził przekonanie, że Europa musi przyjąć bardziej zdecydowaną postawę w kwestii produkcji uzbrojenia. „Ja sam jestem zwolennikiem tego, żeby przejść na tryb wojenny w produkcji uzbrojenia i amunicji w całej Europie” – powiedział szef MON. Zauważył, że Rosja działa w ten sposób, „nie ogląda się na nikogo”, a Europa „nie może trwać w uśpieniu”.

Ważnym aspektem rozmów było również określenie kluczowych zdolności, w które Europa powinna inwestować. Władysław Kosiniak-Kamysz wymienił trzy strategiczne obszary, o których Polska mówi od dawna: „daleki, precyzyjny zasięg niskokosztowy, drony i antydrony oraz sztuczna inteligencja”. Podkreślił, że w przypadku krytycznych zakupów, które wymagają szybkiej dostawy i gdy nie jest możliwe zdobycie sprzętu w Unii Europejskiej, należy „otworzyć się na naszych sojuszników z NATO, którzy będą w stanie nam w tej sprawie pomóc”.

Rozmowy o bezpieczeństwie Europy z komisarzem ds. obrony i przestrzeni kosmicznej UE - - Rozmawialiśmy o najważniejszych inwestycjach w związku z tym, co przedstawił wczoraj generał Grynkiewicz w "Teorii zwycięstwa". Jakie są kluczowe zdolności dla poszczególnych państw? Jakie zadania stoją przed poszczególnymi państwami? Charakteryzujemy trzy obszary, o których już od dawna mówimy w Polsce: daleki, precyzyjny zasięg niskokosztowy, drony i antydrony oraz sztuczna inteligencja. My też postulujemy, żeby w przypadku krytycznych zakupów, które wymagają szybkiej dostawy i gdy nie jest możliwe zdobycie tego sprzętu w Unii Europejskiej, otworzyć się na naszych sojuszników z NATO, którzy będą w stanie nam w tej sprawie pomóc - powiedział wicepremier W. @KosiniakKamysz. - Więcej: https://t.co/XmIx0Ee12W— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 13, 2026

Krytyka budżetu UE i apel o zwiększenie środków na bezpieczeństwo

Podczas spotkania minister Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się również do propozycji budżetowej Irlandii, która sprawuje prezydencję w Radzie UE, dotyczącej kolejnego budżetu Unii Europejskiej. Wyraził stanowczą krytykę, stwierdzając, że propozycja ta „nie widzi godnego miejsca dla spraw bezpieczeństwa i obronności”. Podkreślił, że dla Polski jest to „nie do przyjęcia”.

Kosiniak-Kamysz skomentował postawę Irlandii, mówiąc: „Ja rozumiem, że Irlandia jest państwem neutralnym, leży daleko na wyspie i nie czuje tych zagrożeń, ale rolą prezydencji jest słuchanie głosów tych, którzy to zagrożenie czują i dziękuję panu komisarzowi za przyjęcie tego głosu”. Minister obrony narodowej podkreślił, że „nie można ciąć wydatków tam, gdzie jest zagrożenie największe”, a jego zdaniem zagrożenie „największe jest w dziedzinie bezpieczeństwa”.

Rozmowy dotyczyły także instrumentu finansowania SAFE (Security and Defence European Fund). Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że z Andriusem Kubiliusem rozmawiali o ewentualnym zwiększeniu puli środków z tego unijnego instrumentu. Zaznaczył, że nie wszystkie państwa, które biorą udział w programie, wykorzystają swoją pulę środków. Polska jest głównym beneficjentem programu SAFE i, jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, wykorzysta wszystkie dostępne środki – 44 miliardy euro. Minister zapowiedział również rozmowy z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim o perspektywie wykorzystania tych funduszy. Podkreślił, że „Polska wykorzysta wszystkie środki - 44 miliardy euro - które są w naszej dyspozycji”.

Kluczowe inwestycje i rola Polski w europejskim przemyśle zbrojeniowym

Andrius Kubilius, unijny komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej, którego Władysław Kosiniak-Kamysz określił jako „człowieka znającego tematykę bezpieczeństwa ze wschodniej flanki Unii Europejskiej, NATO”, pełni kluczową rolę w wzmacnianiu europejskich zdolności obronnych, rozwoju przemysłu zbrojeniowego i koordynacji wspólnych inwestycji w uzbrojenie. Do jego priorytetów należą także usprawnienie mobilności wojskowej w Europie, rozwój współpracy z NATO oraz zwiększanie bezpieczeństwa wschodniej flanki UE. W obszarze polityki kosmicznej nadzoruje rozwój europejskich systemów satelitarnych, bezpiecznej łączności i technologii kosmicznych.

Kosiniak-Kamysz wyraził swoje zadowolenie z faktu, że to właśnie Kubilius pełni tę funkcję, co, jego zdaniem, jest gwarancją zrozumienia specyfiki zagrożeń, z którymi mierzy się wschodnia flanka. Zauważył, że dopiero za kadencji Kubiliusa rozpoczęły się poważne inwestycje w obronność na poziomie europejskim, podczas gdy wcześniej były to „symboliczne wydatki - kilka miliardów euro w perspektywie całego okresu budżetowego”.

W kontekście inwestycji w przemysł zbrojeniowy, minister Kosiniak-Kamysz podkreślił: „Polska będzie aktywnie zabiegać o zwiększanie wydatków na zbrojenia, o inwestycje w europejski przemysł zbrojeniowy, o niezależność łańcucha dostaw, o reindustrializację przemysłu zbrojeniowego w Europie, o zupełną - może nie samowystarczalność, ale przynajmniej - poprawę zdolności produkcyjnych”. To świadczy o kompleksowym podejściu Polski do budowania silnego sektora obronnego na kontynencie.

Wspólna wizja przyszłości: Partnerstwo Polski i UE w obliczu zagrożeń

Andrius Kubilius w swoich wypowiedziach wyraźnie potwierdził znaczącą rolę Polski w kształtowaniu europejskiej obronności. „Polska odgrywa bardzo znaczącą, kluczową rolę. Mówię tutaj również w imieniu mojego rządu. Bardzo doceniamy wszystkie wysiłki pana ministra i Polski, jeżeli chodzi o wzmocnienie potencjału obronnego w Europie” – powiedział komisarz. Podkreślił również, że Polska stanowi „znakomity przykład dla innych krajów w Europie”, szczególnie w kontekście efektywnego wykorzystania środków z programu SAFE. „To wielka odpowiedzialność wydać te pieniądze we właściwy sposób, ale udaje się to znakomicie” – dodał Kubilius.

Komisarz wspomniał także o „strategii zwycięstwa” generała Grynkiewicza, podkreślając, że jej wdrożenie jest ściśle powiązane z rolą Polski. Zaznaczył, że Polska odgrywa i będzie odgrywać bardzo ważną rolę w bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO. W kontekście mobilności wojskowej, Andrius Kubilius wyraził wdzięczność dla Polski za jej wsparcie dla pakietu mobilności wojskowej, który został zaproponowany przez Unię Europejską. „Polski rząd bowiem nie tylko dba o bezpieczeństwo i potencjał obronny swojego kraju, ale również bardzo aktywnie udziela się w innych obszarach dotyczących inicjatyw obronnych obejmujących Europę” – podsumował Kubilius, podkreślając kompleksowe zaangażowanie Polski w budowanie wspólnego bezpieczeństwa kontynentu.