Rusza mały przegląd strategiczny armii. MON reaguje na nowe zagrożenia i rekomendacje NATO

Inicjatywa Władysława Kosiniaka-Kamysza dotycząca przeprowadzenia „małego przeglądu strategicznego” polskiej obronności jest bezpośrednią odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się środowisko bezpieczeństwa oraz najnowsze rekomendacje płynące z kręgów NATO. Wicepremier i szef MON zapowiedział tę inicjatywę już w poniedziałek, podczas pierwszego dnia międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum. Podkreślił wówczas, że tego rodzaju przegląd powinien zostać przeprowadzony nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach sojuszniczych.

Konkretne kroki w kierunku realizacji tego planu zostały podjęte we wtorek. Po spotkaniu z unijnym komisarzem ds. obrony i przestrzeni kosmicznej, Andriusem Kubiliusem, Kosiniak-Kamysz poinformował, że o godzinie 11:00 rozpocznie odprawę z dowódcami. Na tym spotkaniu, jak zapowiedział, miał wydać szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Wiesławowi Kukule, dyspozycje dotyczące rozpoczęcia wspomnianego przeglądu. Szef MON zaznaczył, że proces ten zostanie wdrożony „natychmiast” po zakończeniu konferencji prasowej.

Co obejmie "mały przegląd strategiczny"? Kluczowe potrzeby i korekty uzbrojenia

Dopytywany o szczegóły zakresu „małego przeglądu strategicznego”, Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że jego celem będzie zidentyfikowanie „najważniejszych potrzeb” polskiej armii. Podkreślił jednocześnie, że choć nazwa „mały przegląd strategiczny” może sugerować jego ograniczony charakter, jest to „formuła stosowana przez MON i Wojsko Polskie”. Przegląd ma zatem na celu kompleksową, choć ukierunkowaną, analizę obecnego stanu i przyszłych wymagań w kontekście obronności.

Wicepremier zwrócił szczególną uwagę na konieczność dokonywania korekt, które pozwolą na zakup uzbrojenia najbardziej potrzebnego Polsce. To kluczowy element przeglądu, mający zapewnić, że inwestycje w obronność będą efektywne i skierowane na te obszary, które są strategicznie najważniejsze dla bezpieczeństwa kraju. Oznacza to potencjalne przetasowania w planach zakupowych i priorytetach modernizacyjnych, aby polska armia dysponowała sprzętem adekwatnym do współczesnych zagrożeń.

Rekomendacje NATO i polska reakcja: "Reagujemy, a nie czekamy"

Bezpośrednim impulsem do podjęcia decyzji o przeglądzie były rekomendacje gen. Alexusa Grynkewicha, dowódcy NATO w Europie. Jak podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz: „Po wypowiedzi, po rekomendacjach gen. Grynkewicha, tych oficjalnych i tych nieoficjalnych, jesteśmy zobowiązani - ja to tak odbieram - do tego, żeby reagować, a nie czekać”.

W poniedziałek, podczas Warsaw Security Forum, gen. Alexus Grynkewich przedstawił „strategię zwycięstwa” Sojuszu. Jej głównym celem jest zapewnienie skutecznego odstraszania Rosji oraz zagwarantowanie, że ewentualny atak na NATO spotka się z niepowodzeniem agresora. W kontekście tej strategii, polski przegląd obronności staje się integralną częścią szerszych działań sojuszniczych, mających na celu wzmocnienie wspólnej obrony i gotowości bojowej. Wicepremier Kosiniak-Kamysz stanowczo podkreślił, że Polska nie zamierza ignorować tych sygnałów: „Niektórzy chcą zamykać oczy i uszy, a my reagujemy”.