Fundusz Innowacji NATO otwiera stałe biuro w Warszawie. Kluczowa inwestycja w polskie technologie deep tech i bezpieczeństwo wschodniej flanki

Fundusz Innowacji NATO (NIF) otworzył stałe biuro w Warszawie, aby bezpośrednio współpracować z administracją, przemysłem oraz branżą obronności i bezpieczeństwa, w tym ze startupami z Polski i wschodniej flanki NATO.

NIF nawiązał współpracę z Polską Izbą Dual Use (PIDU), by wzmocnić relacje z polskimi firmami deep tech i ułatwić kontakt z obiecującymi przedsiębiorcami, zwiększając obecność spółek portfelowych NIF w Polsce.

Polska została wybrana ze względu na swój kluczowy rynek obronny, wysoki procent PKB przeznaczany na obronność, program modernizacji sił zbrojnych oraz rosnący ekosystem startupów deep tech i zaplecze przemysłowe.

Warszawski zespół NIF, z Janem Duthelem jako CEE Adoption Lead, skupi się na wyszukiwaniu obiecujących firm deep tech, wspieraniu spółek portfelowych w przechodzeniu od pilotażu do zamówienia oraz pogłębianiu współpracy z rządami i partnerami branżowymi.

Warszawski zespół NIF, którego zadaniem będzie bezpośrednia współpraca z przedstawicielami administracji i przemysłu oraz szeroko rozumianą branżą obronności i bezpieczeństwa w państwach wschodniej flanki NATO, w tym ze startupami z Polski i regionu, rozpoczął już swoje działania. Otwarcie biura ma na celu nie tylko poszukiwanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań, ale także wzmocnienie pozycji Polski jako hubu dla technologii podwójnego zastosowania.

Warszawa sercem innowacji na wschodniej flance NATO

Decyzja o ulokowaniu stałego biura Funduszu Innowacji NATO w Warszawie jest strategicznym posunięciem, które odzwierciedla rosnące znaczenie Polski w kontekście bezpieczeństwa Sojuszu. NIF, fundusz venture capital, którego celem jest inwestowanie w przedsiębiorstwa opracowujące zaawansowane technologie w 24 państwach NATO, widzi w Polsce nie tylko ważny rynek obronny, ale także dynamicznie rozwijający się ekosystem innowacji. Zespół warszawski ma za zadanie wyszukiwać obiecujące firmy opracowujące rozwiązania deep tech w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, wspierać spółki portfelowe w przechodzeniu od etapu pilotażu do zamówienia oraz pogłębiać współpracę z rządami państw członkowskich Sojuszu i partnerami branżowymi w celu przyspieszenia wdrażania technologii. Pierwszym członkiem tego zespołu został Jan Duthel, pełniący rolę CEE Adoption Lead, który będzie kluczową postacią w nawiązywaniu i rozwijaniu relacji z lokalnymi innowatorami.

Ari Jónsson, prezes Funduszu Innowacji NATO, podkreślił znaczenie obecności w Polsce:

„Posiadanie oddziału w Warszawie zwiększa nasze możliwości działania w regionie. W Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej działają ambitni przedsiębiorcy tworzący technologie o istotnym znaczeniu. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do tego, by trafiły one do rządów i sił zbrojnych, które ich potrzebują”.

Dlaczego Polska stała się strategicznym partnerem NIF?

Polska odgrywa kluczową rolę w architekturze bezpieczeństwa NATO, co zostało wielokrotnie podkreślone przez Sojusz. NIF w swoim komunikacie wskazał, że Polska jest jednym z najważniejszych rynków obronnych NATO, należy do państw Sojuszu przeznaczających na obronność najwyższy odsetek PKB i realizuje duży program modernizacji sił zbrojnych. Te czynniki, w połączeniu z dynamicznym rozwojem sektora deep tech i programem „Rewolucja dronowa”, czynią Polskę naturalnym ośrodkiem działań Funduszu Innowacji NATO na wschodniej flance. Rosnąca liczba polskich startupów działających w obszarach, które mają potencjał do zastosowań obronnych i cywilnych (tzw. dual use), stanowi atrakcyjne środowisko dla inwestorów poszukujących przełomowych rozwiązań.

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, cytowany w komunikacie NIF, wyraził zadowolenie z tej decyzji: „decyzja Funduszu Innowacji NATO o otwarciu stałego biura w Warszawie stanowi ważny wyraz zaufania do polskiej gospodarki i naszego ekosystemu innowacji”. Minister Domański dodał również, że

„NIF to pierwszy tak duży fundusz spoza Polski, który będzie rozwijać znaczącą działalność w naszym kraju. Świadczy to o sile naszego wzrostu gospodarczego, potencjale polskich specjalistów w dziedzinie zaawansowanych technologii oraz konsekwentnej realizacji naszych ambicji, by Polska stała się wiodącym ośrodkiem innowacji podwójnego zastosowania w regionie”.

Wsparcie dla polskich startupów i technologii deep tech

W ramach swojej działalności w Polsce, Fundusz Innowacji NATO ogłosił nawiązanie współpracy z Polską Izbą Dual Use (PIDU). Celem tego partnerstwa jest wzmocnienie relacji z polskimi firmami opracowującymi rozwiązania z obszaru deep tech oraz przedstawicielami administracji i przemysłu. Ma to również ułatwić kontakt z polskimi przedsiębiorcami o obiecującym potencjale oraz zwiększyć obecność spółek portfelowych NIF w kraju. Takie działania są kluczowe dla aktywnego wspierania lokalnych innowatorów i pomagania im w komercjalizacji ich rozwiązań na szerszą skalę. Inwestycje NIF obejmują spółki na etapach od rundy seed po serię B (fazę wzrostu), przeznaczając na początkowe inwestycje od 3 do 10 mln euro i zabezpieczając środki na kolejne rundy finansowania w miarę rozwoju spółek. To oznacza realne wsparcie finansowe i merytoryczne dla perspektywicznych projektów.

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreślił, że ta inicjatywa ma szersze znaczenie dla całego Sojuszu: „łącząc inwestycje państw członkowskich, innowacyjne firmy i potrzeby sił zbrojnych, Fundusz pomoże przyspieszyć rozwój zdolności niezbędnych Sojuszowi do obrony i odstraszania”. Według Tomczyka jest to „strategiczna inwestycja zarówno w bezpieczeństwo Polski, jak i we wzmocnienie zaplecza technologicznego i przemysłowego całej wschodniej flanki NATO". Ta synergia między kapitałem, innowacją a potrzebami obronnymi ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi technologicznej Sojuszu w obliczu dynamicznie zmieniających się wyzwań geopolitycznych. Obecność NIF w Warszawie to zatem nie tylko wsparcie dla polskich firm, ale także konkretny wkład w bezpieczeństwo i stabilność regionu.