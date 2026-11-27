• Czy doniesienia ukraińskiego wywiadu o konflikcie między Moskwą a Pjongjangiem są wiarygodne?

• Dlaczego północnokoreańskie wsparcie nie jest już dla rosyjskiej armii tak istotne jak dwa lata temu?

• Kto w strategicznym sojuszu rosyjsko-północnokoreańskim jest rzeczywistym beneficjentem?

Ukraiński wywiad wojskowy uważa, że Pjongjang obraził się na Moskwę?

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) przekazał w czwartek (26 listopada), że Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna czasowo wstrzymała część współpracy wojskowej z Rosją. Według ukraińskiego wywiadu decyzję miał podjąć osobiście przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un, a jej bezpośrednią przyczyną był spór dyplomatyczny dotyczący stanowiska Moskwy wobec Korei Południowej.

HUR podał, że napięcia pojawiły się w październiku po wypowiedziach rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych Andrieja Rudenki. Miał on zadeklarować gotowość Moskwy do działania na rzecz złagodzenia napięć między Seulem a Pjongjangiem. Z informacji ukraińskiego wywiadu wynika, że pod koniec października minister północnokoreańskiej dyplomacji Choe Son Hui miała uznać takie stanowisko za niezgodne z charakterem porozumień sojuszniczych zawartych przez oba państwa i zażądać wyjaśnienia rosyjskiej polityki wobec Republiki Korei.

W komunikacie HUR podał, że restrykcje obejmują

• zakaz korzystania przez rosyjskie wojskowe samoloty transportowe z północnokoreańskiej przestrzeni powietrznej oraz

• wstrzymanie dostaw pocisków balistycznych KN-23 i kolejnej partii amunicji artyleryjskiej,

• wstrzymanie realizacji rosyjskiego wniosku o zwiększenie liczebności północnokoreańskiego kontyngentu wojskowego w Rosji z ok. 8,5 tys. do 50 tys. żołnierzy.

Reuters, który opisał ustalenia ukraińskiego wywiadu wojskowego, zastrzegł, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować komunikatu. Agencja nie potwierdziła również publicznych wypowiedzi Rudenki i Choe Son Hui, na które powołuje się HUR. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej i północnokoreańskie placówki dyplomatyczne nie odpowiedziały na pytania agencji prasowej.

Ukraiński wywiad wskazuje, że współpracę wojskową obu państw utrudniają również problemy operacyjne i straty ponoszone przez północnokoreańskich żołnierzy. Według szacunków HUR oddziały Korei Północnej walczące w obwodzie kurskim straciły ponad 7 tys. żołnierzy, z czego 2251 poległo.

Reuters zwrócił uwagę, że mimo doniesień o ograniczeniu współpracy wojskowej kontakty dyplomatyczne między Moskwą a Pjongjangiem są kontynuowane. 16 listopada Władimir Putin przyjął na Kremlu Jo Yong Wona, jednego z najbliższych współpracowników Kim Dzong Una. Obie strony publicznie podkreślały znaczenie dwustronnej współpracy. Reuters przypomniał także, że według jego wcześniejszego śledztwa Korea Północna dostarcza Rosji uzbrojenie od 2023 r., a od 2024 r. – również żołnierzy.

Raport Złotorowicza - Putin z wizytą w Korei Północnej! ''Element odpłacania się Kim Dzong Unowi!

Zdaniem eksperta do doniesień HUR należy podchodzić z dużym sceptycyzmem

Łukasz Kulesa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przyznał w rozmowie z PAP, że wszystkie te informacje podawane są przez stronę ukraińską, powołującą się na ukraiński wywiad, który z kolei powołuje się na źródła w Korei Północnej. Każe to, zdaniem eksperta, traktować te doniesienia z dużym sceptycyzmem.

– To informacja z rodzaju tych, które są trochę za dobre, żeby były prawdziwe.

Ekspert zwrócił uwagę, że Korea Północna i Rosja mają relacje, które obie strony nazywają strategicznymi, ale w tym układzie Pjongjang jest junior partnerem. Korea Północna oferuje Rosjanom rzeczy istotne z punktu widzenia prowadzenia wojny – wyjaśnił – czyli uzbrojenie, materiały, a także żołnierzy i pracowników dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. W zamian otrzymuje jednak znacznie więcej: wsparcie i parasol dyplomatyczny, a najprawdopodobniej również technologie wojskowe, które pozwalają północnokoreańskiej armii wejść w XXI wiek.

– Dlatego doniesienia o tym, że Korea Północna w jakiś sposób szantażuje Rosję, wydają mi się niewiarygodne – ocenił analityk PISM.

Zarazem okres, w którym północnokoreańskie wsparcie było Rosji szczególnie potrzebne, już jego zdaniem minął.

– Chodzi przede wszystkim o 2023 r. i początek 2024 r., kiedy Korea Północna dostarczała duże ilości amunicji, której Rosji brakowało. Później wysłała żołnierzy gotowych walczyć i ginąć na pierwszej linii frontu, w czasie gdy Rosja borykała się z problemami z pozyskiwaniem ludzi do wojska. Dostarczała również rakiety balistyczne, uzupełniając w ten sposób arsenał pocisków produkowanych przez Rosjan.

Obecnie, jak wyjaśnił, dostawy z KRLD, a także obecność jej żołnierzy i pracowników w Rosji, wciąż są ważne, ale nie są już niezbędne.

Ekspert przypomniał, że również Seul szuka zbliżenia z Moskwą, licząc między innymi na to, że Moskwa będzie naciskać na Pjongjang, by wznowił rozmowy z Południem. Kim Dzon Un jednak, zaznaczył rozmówca PAP, jest zaniepokojony m.in. tym, że prezydenci Federacji Rosyyjskiej i Korei Południowej spotkali się podczas szczytu w Shenzhen oraz że pojawiły się zapowiedzi wznowienia niektórych kontaktów handlowych.

– Nie wykluczam więc, że w jakiejś formie wyraża ona zaniepokojenie i próbuje dowiedzieć się, do czego właściwie ma prowadzić zbliżenie rosyjsko-południowokoreańskie. Nie widzę jednak w tej chwili sensu wstrzymywania przez Pjongjang czegokolwiek. To Korea Północna jest państwem, które czegoś od Rosji chce, a nie odwrotnie – podsumował Łukasz Kulesa.

Kilka zdań komentarza

Nie wydaje się, by Szanowny Towarzysz Kim Dzong Un obraził się na Putina za to, że ten mediuje między dwoma państwami koreańskimi. To tak, jakby prezydent Federacji Rosyjskiej obraził się na prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej za to, że ten od czasu do czasu wzywa do zakończenia wojny na Ukrainie.

KRLD i jej istnienie zależą obecnie od jej arsenału jądrowego. KRLD głosi, że został on zbudowany wyłącznie dzięki wysiłkowi własnych naukowców. Kto chce wierzyć w takie zapewnienia, niech wierzy. Oziębienie relacji z Federacją Rosyjską miałoby wymiar, który dziś trudno sobie wyobrazić. Moskwa wiele by nie straciła, a Pjongjang odczułby to niemożebnie.

Obecnie tzw. przyjaźń z Federacją Rosyjską Władimira Putina ma dla Kim Dzong Una wymiar egzystencjalny. Trzeba jednak brać poprawkę na to, że Kim Dzong Un, będąc wzorcowym przykładem dyktatora, niekoniecznie musi kierować się europejską logiką...