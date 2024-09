Rosyjska armia się powiększa. Putin dekretem zwiększył liczebność armii do 1,5 mln żołnierzy

Oznacza to, że liczba czynnych żołnierzy ma wzrosnąć o 180 tys., wyjaśnił portal Moscow Times, przypominając, że w grudniu 2023 roku analogicznie zwiększono ich liczbę o 170 tys., a rok wcześniej - o 137 tys.

Ministerstwo Obrony podkreśliło, że nie planuje się zwiększenia poboru ani mobilizacji, ponieważ armia zostanie powiększona o zgłaszających się do służby kontraktowej.

Agencja Reuters przypomniała, że jesienią 2022 r. Rosja zmobilizowała ponad 300 tys. żołnierzy, co skłoniło do ucieczki z kraju dziesiątki tysięcy mężczyzn w wieku poborowym.

Według zachodnich raportów wywiadowczych od początku wojny w Ukrainie Rosja mogła stracić do 450 tys. zabitych i rannych. Rosyjska redakcja BBC we współpracy z Mediazone zdołały na podstawie dostępnych danych potwierdzić śmierć co najmniej 68 tys. osób, przy czym najwięcej ofiar było wśród ochotników, którzy zdecydowali się podpisać kontrakt już po rozpoczęciu inwazji.

PAP