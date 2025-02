Przyszłość belgijskiego lotnictwa będzie oparta na F-35. Dwa kolejne samoloty docierają

W najbliższych dniach liczba samolotów F-35 w belgijskich barwach wzrośnie jeszcze bardziej, wraz z dostawą ósmego samolotu, uzupełniając początkową partię planowaną w ramach nabycia przez Belgię tego myśliwca piątej generacji.

Samoloty F-35 tymczasowo stacjonują w bazie Luke Air Force w Arizonie, która jest kluczowym ośrodkiem szkoleniowym, w którym belgijscy piloci i załogi serwisowe przechodzą intensywne przygotowania operacyjne. Faza ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego przejścia od starzejącej się floty F-16 do bardziej zaawansowanego technologicznie F-35.

Pierwsze jednostki przeznaczone do rozmieszczenia mają przybyć jesienią tego roku. Będą stacjonowały w bazie lotniczej Florennes. W międzyczasie dziewiąty samolot wszedł już w fazę montażu, co dodatkowo przyspiesza stopniowe wprowadzanie tych myśliwców.

Autor:

Belgia podjęła decyzję o zakupie F-35A w 2018 roku w ramach programu Renaissance. Miał on na celu zastąpienie starzejącej się floty F-16AM/BM. Decyzja ta była wynikiem wieloletniego procesu analiz i przetargu, w którym rozważane były inne opcje. Na stole leżały m.in. oferty Eurofightera, Dassault Rafale czy nawet modernizacja F-16.

Ostatecznie belgijski rząd uznał F-35A za najlepszy wybór ze względu na jego zdolności stealth, interoperacyjność w ramach NATO oraz możliwość przenoszenia amerykańskiej broni jądrowej w ramach programu NATO Nuclear Sharing.

W październiku 2018 roku belgijski rząd ogłosił oficjalnie wybór F-35A, zamawiając 34 egzemplarze tego myśliwca od amerykańskiego koncernu Lockheed Martin. Całkowita wartość kontraktu wyniosła około 4 miliardy euro. Pierwsze egzemplarze zostaną dostarczone w 2025 roku, jednak początkowo będą stacjonować w USA w Luke Air Force Base w Arizonie, gdzie odbywać się będzie szkolenie belgijskich pilotów. Pełna zdolność operacyjna ma zostać osiągnięta do 2029 roku.

Garda - Gen. Nowak o F-35 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowe myśliwce będą bazować w dwóch głównych bazach belgijskich sił powietrznych. Są to Florennes Air Base oraz Kleine-Brogel Air Base. Obie te lokalizacje zostaną dostosowane do eksploatacji myśliwców F-35A, co obejmuje budowę nowoczesnych hangarów o podwyższonych standardach ochrony i zabezpieczeń, instalację zaawansowanych systemów łączności i cyberbezpieczeństwa, stworzenie infrastruktury przystosowanej do obsługi technicznej myśliwców 5. generacji.

Szczególnie baza Kleine-Brogel ma kluczowe znaczenie, ponieważ znajduje się tam magazyn amerykańskiej broni jądrowej B61, którą w razie potrzeby belgijskie F-35 będą mogły przenosić w ramach operacji NATO. Belgijskie F-35A będą przystosowane do przenoszenia bomb jądrowych B61-12, które zastąpią starsze wersje B61 przechowywane w Europie. Jest to istotne dla strategii odstraszania NATO, ponieważ Belgia od lat uczestniczy w programie Nuclear Sharing, w ramach którego sojusznicze państwa mogą używać amerykańskiej broni jądrowej pod nadzorem NATO.