Dania przyśpiesza przylot F-35 do siebie. Nie chcą mieć opóźnień w modernizacji lotnictwa

Odrzutowce wylądowały w duńskiej bazie lotniczej Skrydstrup 12 stycznia po transatlantyckim locie z Luke Air Force Base w Arizonie, z międzylądowaniem na Azorach, podało duńskie Ministerstwo Obrony w oświadczeniu. Tym samym lokalna flota F-35 wzrosła do 11 samolotów. Następnym krokiem duńskich sił powietrznych powinno być częściowe przejęcie przez F-35 obowiązków związanych z ochroną przestrzeni powietrznej od F-16.

Duńskie jastrzębie są w leciwej wersji i coraz mniej spełniają potrzeby operacyjne Kopenhagi. Ponadto Dania zobowiązała się do przekazania swoich F-16 walczącej Ukrainie. Więc to też może być jednym z powodów przyśpieszenia dostaw F-35.

Dostawy samolotów F-35 od Lockheed Martina została opóźniona w zeszłym roku z powodu problemów z tak zwaną aktualizacją Technology Refresh 3 (TR-3). To sprawiło, że Dania szukała możliwości szybszego wdrożenia F-35 do krajowego systemu i rozszerzenia swojej lokalnej floty poza cztery samoloty, co ostatecznie skłoniło Danię do podjęcia w czerwcu decyzji o odlocie samolotów służących do macierzystych baz.

Dania zamówiła sumie 27 samolotów, będąc członkiem programu opracowania F-35 Joint Strike Fighter na tzw. poziomie III inwestując 110 milionów dolarów. Plan zakłada stopniowe przejmowanie wszystkich zadań od F-16 przez F-35 w nadchodzących latach. Duński rząd poinformował, że pozostałe samoloty zostaną dostarczone w konfiguracji TR-3 w 2027 roku.

Modernizacja F-35, pierwotnie planowana na lato 2023 roku, obejmuje ulepszone wyświetlacze w kokpicie i większą moc obliczeniową na pokładzie i ma służyć jako podstawa do dalszej modernizacji znanej jako Block 4, którą zamówiła Polska. Ministerstwo Obrony poinformowało w czerwcu, że sytuacja F-35 nie wpłynie na darowiznę F-16 na Ukrainę.

W 2016 roku Dania ogłosiła wybór F-35A po analizie ofert różnych producentów. Wśród rozważanych samolotów znalazły się m.in. Eurofighter Typhoon oraz Saab Gripen E. Głównymi kryteriami wyboru były zdolności operacyjne, koszt zakupu i eksploatacji, interoperacyjność z NATO oraz potencjał do długoterminowej modernizacji.

Pierwsze samoloty zostały dostarczone w 2021 roku, a pełne wdrożenie jest planowane do końca dekady. Całkowity koszt programu zakupu i wdrożenia F-35 w Danii wynosi około 66 miliardów koron duńskich (około 10 miliardów USD).

Koszty obejmują zakup samolotów, szkolenie personelu, budowę infrastruktury oraz wsparcie logistyczne. Myśliwce będą stacjonować w bazie Skrydstrup, która została zmodernizowana w celu przyjęcia nowoczesnych samolotów piątej generacji.