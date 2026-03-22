Program SAFE: Plan Marshalla dla armii czy „niemiecka chwilówka”? Analiza sporu, który dzieli Polskę

Program SAFE (Security Action for Europe) wywołał intensywną debatę w mediach społecznościowych i klasycznych, generując niemal 328 tys. publikacji i 4,1 mld potencjalnych kontaktów z przekazem od stycznia do połowy marca br.

Debata na temat SAFE jest silnie spolaryzowana: zwolennicy rządu widzą w nim "Plan Marshalla" dla polskiej obronności, natomiast krytycy, skupieni wokół narracji prezydenckiej, alarmują o "niemieckiej chwilówce" i uzależnieniu od Brukseli.

Wątki dyskusji obejmują koszt długu (niskie oprocentowanie SAFE vs. "lichwiarskie" kredyty z Korei Południowej), suwerenność (finansowanie z rezerw złota NBP vs. unijny kredyt) oraz skutki prezydenckiego weta (blokada modernizacji Policji i Straży Granicznej).

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” (13–14 marca 2026 r.) pokazał, że 47,1% badanych popiera kontynuację programu SAFE mimo weta, a 43,9% jest przeciwnego zdania, co odzwierciedla polaryzację społeczną i brak porozumienia między obozami politycznymi.

Analiza przeprowadzona przez IMM (Instytut Monitorowania Mediów) ujawnia, że debata wokół programu SAFE w mediach społecznościowych jest niezwykle spolaryzowana. Z jednej strony, zwolennicy rządu postrzegają unijny kredyt jako „Plan Marshalla” dla polskiej obronności, widząc w nim szansę na nowoczesny skok technologiczny. Podkreślają niskie oprocentowanie pożyczki (około 3%) w porównaniu do kredytów z Korei Południowej (około 6%) czy USA (około 4,2%). Argumentują, że program pozwoli zaoszczędzić około 36 miliardów złotych na odsetkach i że 80% środków pozostanie w kraju, zasilając polskie zakłady zbrojeniowe, takie jak Huta Stalowa Wola czy Jelcz.

Z drugiej strony, krytycy, często związani z narracją prezydencką, alarmują o „pętli kredytowej” i uzależnieniu od Brukseli oraz Niemiec. Określają program mianem „niemieckiej chwilówki” i mechanizmu służącego ratowaniu gospodarki Berlina kosztem Polski. Obawy budzi horyzont spłaty długu sięgający 2070 roku, co rodzi pytania o sprawiedliwość międzypokoleniową. W dyskusjach, zwłaszcza na TikToku, pojawia się wyliczenie, że obsługa pożyczki to koszt rzędu 25 zł miesięcznie na każdego mieszkańca przez najbliższe 45 lat. Media prawicowe milczą o potrzebach Policji i Straży Granicznej oraz o 139 konkretnych projektach inwestycyjnych, które blokuje prezydenckie weto.

Autor: Instytut Monitorowania Mediów/ Materiały prasowe

Wątek suwerenności i alternatywne koncepcje finansowania

Kwestia suwerenności odgrywa kluczową rolę w internetowej debacie. Internauci wspierający koncepcję prezydencką, promowaną przez Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego, opowiadają się za finansowaniem zbrojeń z rezerw złota NBP, co ma zapewnić pełną niezależność. Zwolennicy rządu krytykują tę propozycję jako „finansowy miraż” lub „SAFE 0 złotych”, wskazując na brak zysków NBP od 2021 roku, które mogłyby pokryć takie wydatki. Sugerują również, że opór wobec SAFE może wynikać z lobbingu amerykańskich koncernów zbrojeniowych i chęci przypodobania się administracji Donalda Trumpa, co miałoby zabezpieczyć Polsce „miejsce przy stole” kosztem europejskiej autonomii militarnej.

Skutki prezydenckiego weta: „strzał w stopę” czy ochrona?

Istotnym elementem dyskusji jest ocena skutków prezydenckiego weta. W internecie wskazuje się na paradoks: blokując ustawę, prezydent miał uwolnić rząd z rygorystycznych ram kontroli parlamentarnej. Jednocześnie szeroko komentowana jest strata 7 miliardów złotych na modernizację Policji i Straży Granicznej, które nie mogą być finansowane z alternatywnego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Internauci podkreślają, że zamiast otrzymania wyposażenia w postaci nowoczesnych kamizelek kuloodpornych i dronów, służby mundurowe stały się zakładnikami politycznego sporu.

Tomasz Lubieniecki, kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM, zauważa:

„W kontekście wydarzeń ostatnich lat – wojny za wschodnią granicą i rozchwiania architektury bezpieczeństwa NATO – Polacy przestali traktować obronność jako wątek zarezerwowany dla wojska i polityki. Stał się dla wszystkich tematem bliskim i budzącym emocje”.

To właśnie te emocje napędzają intensywność debaty.

Sondaż IBRiS: Społeczne odzwierciedlenie polaryzacji

Wyniki sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, przeprowadzonego 13–14 marca 2026 r., potwierdzają, że polaryzacja widoczna w internecie ma swoje odzwierciedlenie w nastrojach całego społeczeństwa. Na pytanie, czy rząd powinien realizować program SAFE mimo prezydenckiego weta, 47,1% badanych odpowiedziało twierdząco, podczas gdy 43,9% jest przeciwnego zdania. Ta niewielka różnica (3,2 p.p.) tłumaczy temperaturę sporów w mediach społecznościowych, gdzie obie strony czują, że reprezentują niemal połowę społeczeństwa.

Dane sondażowe wskazują na niemal całkowity brak płaszczyzn porozumienia między obozami politycznymi. Aż 95% wyborców koalicji rządzącej domaga się kontynuowania SAFE mimo weta, podczas gdy 80% wyborców opozycji kategorycznie się temu sprzeciwia.

Równoległe przekazy i „bańki narracyjne”

Eksperci IMM zwracają uwagę na zróżnicowane narracje medialne w najbardziej zasięgowych kanałach informacyjnych. Media kojarzone ze środowiskami prawicowymi przedstawiają SAFE jako zagrożenie dla niepodległości Polski i pułapkę zadłużeniową, która obciąży przyszłe pokolenia aż do 2070 roku. Określają program mianem „niemieckiej chwilówki” i mechanizmu służącego ratowaniu gospodarki Berlina kosztem Polski. Podkreślają, że aż 70% środków trafi za granicę, głównie do koncernów niemieckich i francuskich, przy jednoczesnym wykluczeniu polskiego przemysłu współpracującego z USA. Stosuje się grę słów SAFE → SLAVE (niewolnik), a sam mechanizm warunkowości Brukseli nazywany jest „KPO na sterydach” i narzędziem politycznego szantażu. Działania rządu (tzw. Plan B) są piętnowane jako łamanie Konstytucji.

Natomiast media sprzyjające obecnemu rządowi przedstawiają SAFE jako szansę na skok technologiczny polskiej armii i najtańsze możliwe źródło finansowania. Prezydencki projekt jest krytykowany jako „finansowy miraż” lub „SAFE 0 złotych”. Media podkreślają, że 80% środków pozostanie w kraju, zasilając polskie zakłady. Prezydenckie weto jest interpretowane jako partyjna gra w obliczu realnego zagrożenia wojennego, a rządowy „Plan B” jest opisywany jako ryzykowny, ale konieczny i skuteczny krok mający na celu ochronę państwa przed decyzyjnym paraliżem.

Obie strony celowo pomijają niewygodne dla siebie fakty. Media prawicowe milczą o potrzebach Policji i Straży Granicznej oraz o 139 konkretnych projektach inwestycyjnych, które blokuje weto. Media prorządowe unikają tematu mechanizmu warunkowości unijnych funduszy oraz sceptycznych głosów płynących od ambasadorów USA czy z Węgier.

Tomasz Lubieniecki podsumowuje:

„W obecnej sytuacji odbiorcy funkcjonują w zamkniętych „bańkach narracyjnych”. W efekcie zamiast debaty w przestrzeni medialnej mamy równoległe przekazy, które wzmacniają własne elektoraty i pogłębiają polaryzację społeczną. A co gorsze, obronność – zamiast pozostać ponadpartyjnym priorytetem – staje się jednym z głównych obszarów sporu politycznego”.

Na podstawie komunikatu Instytutu Monitorowania Mediów