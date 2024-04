Portugalia postawi na F-35. Kraj potwierdza zastąpienie F-16 nowszymi samolotami

W bardzo długim wywiadzie dla Diário de Notícias udzielonym 12 kwietnia szef sztabu Sił Powietrznych Portugalii gen. João Cartaxo Alves potwierdził, że samoloty F-35 Lightning II zastąpią F-16M Fighting Falcon. Według generała, decyzja ta jest częścią wysiłków zmierzających do utrzymania zgodności z większością europejskich sojuszników, którzy już rozpoczęli przejście na F-35.

Tym samym Portugalia w przyszłości dołączy do grona państw, które będą posiadały samoloty 5. generacji. W listopadzie ubiegłego roku, pojawiły się pierwsze informacje, że Portugalia rozważa zakup w przyszłości amerykańskich samolotów. Już wówczas szef sztabu zachwalał ten samolot, a w przemówieniu na konferencji SAE Media Group dotyczącej wojskowego transportu powietrznego w Lizbonie, generał Alves powiedział, że należy rozpocząć proces wymiany samolotów, aby zapobiec utracie strategicznego znaczenia i wiarygodności operacyjnej.

Zauważył wówczas także, że większość europejskich sojuszników rozpoczęła już przejście na F-35. Szef sztabu powiedział wówczas, że portugalskie F-16AM/BM mogłyby być użytkowane do 2030 r. W chwili obecnej nie wiadomo ile, kraj kupi samolotów i za jaką cenę. To zapewne zostanie ujawnione kiedy kraj podpisze umowę z Lockheed Martin. Jednak jak przekazał portugalski portal cavok.com.br przewiduje się, że kraj zakupi 28 odrzutowców F-35 co będzie kosztowało 5,5 mld euro i potrwa 20 lat, a pierwsze dostawy samolotów rozpoczną się w 2031 roku. Strategia finansowa pozyskania samolotów zakłada rozłożenie znacznych kosztów na dwie dekady i obejmuje współpracę logistyczną między kilkoma krajami europejskimi – napisał portal.

Obecnie siły powietrzne Portugalii posiadają 30 samolotów F-16 z 48 pozyskanych. Pierwsze samoloty zostały zamówione w 1994 roku w liczbie 20 sztuk, a kolejne 1999 roku w liczbie 28 sztuk. Od tamtej pory część samolotów została wycofana, a część podana modernizacji i sprzedana do Rumunii - 12 sztuk. Z tego też powodu, że kraj ten posiada małą liczbę F-16 nie zdecydował się na przekazanie samolotów Ukrainie. Bo jak mówił szef sztabu w czasie wywiadu „decyzja ta jest związana z koniecznością utrzymania gotowości operacyjnej portugalskich sił powietrznych do czasu zakończenia przejścia na F-35”.

Na nabycie F-35 zdecydowało się do tej pory Australia, Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Izrael, Włochy, Japonia, Holandia, Norwegia, Polska, Korea Południowa, Singapur, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Jednak program F-35 napotkał pewne trudności. Od lipca 2023 roku Pentagon odmawia przyjęcia dostaw nowych F-35 od Lockheed Martin z powodu problemów z oprogramowaniem Technology Refresh-3 (TR-3), które zapewni samolotowi dodatkową moc obliczeniową potrzebną do ulepszeń czujników i uzbrojenia w Blok 4. Nowe oprogramowanie miało zostać wdrożona w kwietniu ubiegłego roku, ale było to wielokrotnie opóźniane, a Pentagon nie wie, kiedy będzie w pełni gotowa. Jednak jak napisał Defense One, dostawy F-35 mogą zostać wznowione w lipcu, ale nowe odrzutowce będą gotowe operacyjnie dopiero za rok lub dłużej.