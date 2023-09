DOL to rozwiązanie znane od dawna, służące rozproszeniu i zamaskowaniu lotnictwa poza bazami wojskowymi. W krajach takich jak Szwecja czy Finlandia, DOLe stanowią istotny element strategii obronnej a ich użycie jest stale ćwiczone. Niedawno opisywaliśmy tego typu ćwiczenia odbywajace się co roku w Finlandii, w których tym razem wzięły udział samoloty F-35A i Eurofighter.

Polska w czasach Układu Warszawskiego posiadała sporo odcinków dróg, które wybudowano w taki sposób, aby mogły służyć jako lotniska dla odrzutowych samolotów bojowych. Jednak w ostatnich dekadach nie cieszyły się szczególną uwagą polskiego dowództwa. Od ponad 20 lat nie prowadzono tego typu ćwiczenia na terytorium Polski, choć np. Litwa czy Estonia organizują je regularnie, z udziałem samolotów sojuszniczych, często dość „egzotycznych”, takich jak amerykańskie szturmowce A-10 Thunderbot II czy myśliwce 5. generacji F-22A Raptor.

Obecnie jednak doświadczenia wojny na Ukrainie, gdzie rozśrodkowanie lotnictwa zapobiegło jego eliminacji przez Rosję i pozwoliło na skuteczne działanie, „przypomniało” dowódcom o tym ważnym elemencie infrastruktury. Nie bez znaczenia jest również oddanie do eksploatacji DOL na nowo wybudowanej drodze nr 604. Jest to okazja w pewnym sensie do przywrócenia tej zdolności nie tyle do użycia, co do procedur szkolenia i taktyki.

Ćwiczenie Route 604 to pierwsze tego typu ćwiczenie od dawna i zaplanowano je ze sporym rozmachem. Odcinek, na którym mają być realizowane, został zamknięty już 18 września, ale „prawdziwe ćwiczenia” zaplanowano na dni 25-28 września. Na DOL mają startować i lądować samoloty z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego typu MiG-29 i Su-22. Myśliwce F-16 Jastrząb z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, maszyny transportowe C-130 Hercules, C-295 i M-28 Bryza z 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz szkolno-treningowe M-346 Bielik z 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Dziś rozpoczyna się szkolenie lotnicze z wykorzystaniem drogowego odcinka lotniskowego #DOL. Piloci ćwiczyć będą procedury startu i lądowania na samolotach MiG-29 i Su-22, myśliwcach F-16, samolotach transportowych C-130, C-295 i M-28 oraz szkolno-treningowych M-346. #Route604… pic.twitter.com/bimttXg1aA— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 25, 2023

Ale wykorzystanie drogi publicznej jako doraźnej bazy lotniczej to przede wszystkim wyzwanie dla personelu naziemnego, służb metrologicznych i kontroli lotów, logistyki. Ich celem jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa, ale też dostarczenie paliwa i amunicji, aby stworzyć na takim polowym lądowisku tak zwany FARP (ang. forward arming and refuelling point). Pozwala on uzupełnić paliwo i amunicję, aby samoloty mogły podjąć kolejne zadania operacyjne.

Nie należy też zapominać o roli, jaką w Route 604 pełnią Wojska Obrony Terytorialnej oraz Żandarmeria Wojskowa, których zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego i niezakłóconego funkcjonowania DOL. Jest to wiec ćwiczenie angażujące znaczne siły różnych rodzajów wojsk. Szczególnie jeśli dodamy ich element poligonowy, w który zaangażowani będą również oficerowie naprowadzania JTAC.

W związku z trwającą na drodze aktywnością lotniczą, Od 18 września do 3 października odcinek drogi wojewódzkiej nr 604 o długości ok 3 km pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki (odcinek drogi Nidzica i Wielbark) w województwie warmińsko-mazurskim będzie całkowicie zamknięty dla ruchu. Dojazd do miejscowości na odcinku zamkniętej drogi będzie możliwy zarówno od strony Nidzicy, jak i od strony Wielbarka, natomiast przejazd przez obszar pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki nie będzie możliwy. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych które jest organizatorem ćwiczenia zaleca objazd drogą wojewódzką nr 545 Nidzica – Jedwabno i drogą wojewódzką nr 508 Jedwabno – Wielbark.