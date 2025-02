Polska podpisała ze Szwecją deklarację o współpracy w zakresie ochrony ludności

„Rzeczpospolita Polska i Królestwo Szwecji są bliskimi strategicznymi partnerami i sojusznikami w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Nasze położenie geograficzne w Europie Środkowej i Północnej, u wybrzeży Morza Bałtyckiego, wiąże się ze wspólnymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa i wymaga wspólnych działań” – brzmi fragment oświadczenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski i Ministerstwa Obrony Królestwa Szwecji przekazany w komunikacie MSWiA.

"Oba kraje zamierzają kontynuować dialog w tym zakresie. Zostaną przeprowadzone konsultacje oraz wymiana praktyk i metod, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. W szczególności będzie się to odnosić do działań w zakresie: ochrony ludności i obrony cywilnej, by wzmocnić krajowe strategie i praktyki w zakresie odporności i gotowości, udzielania wsparcia Ukrainie w jej wysiłkach na rzecz wzmocnienia odporności narodowej, zwiększania odporności i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury krytycznej, identyfikacji i analizy zagrożeń hybrydowych oraz przeciwdziałania ich skutkom" - dodano w komunikacie.

❗ Minister @TomaszSiemoniak oraz minister obrony cywilnej Szwecji @CarlOskar podpisali wspólne Oświadczenie pomiędzy MSWiA RP a Ministerstwem Obrony Królestwa Szwecji o zamiarze wzmacniania współpracy w dziedzinie ochrony ludności i obrony cywilnej. 🇵🇱🤝🇸🇪➡️ Podczas spotkania… pic.twitter.com/q4nCo0bjp7— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) February 19, 2025

Zaznaczyło też, że podpisany przez strony polską i szwedzką dokument będzie uzupełnieniem wielostronnej współpracy prowadzonej na poziomie nordyckim, nordycko-bałtyckim, Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) i europejskim, a także prac, których celem jest wzmocnienie odporności w ramach NATO.

Podczas spotkania w szwedzkiej stolicy ministrowie Siemoniak i minister ds. obrony cywilnej Szwecji Carl-Oskar Bohlin zwiedzili wykuty w skale podziemny schron.

Minister Siemoniak w rozmowie z PAP podkreślił, że od kilku miesięcy władze obu krajów "intensywnie współpracują", aby podpisane przez premierów Polski i Szwecji jesienią 2024 roku strategiczne partnerstwo przekuć na konkretne działania. "Kilka miesięcy temu minister Bohlin złożył wizytę w Warszawie, teraz jestem w Sztokholmie" - przypomniał.

Szwecja jest dla Polski ważnym partnerem w zakresie wymiany poglądów, doświadczeń i rozwiązań w obszarze #OchronaLudności i #ObronaCywilna. 🇵🇱🤝🇸🇪🟠 Podczas dzisiejszej wizyty szef #MSWiA @TomaszSiemoniak oraz wiceministrowie @MaciekDuszczyk i Wiesław Leśniakiewicz mogli w… pic.twitter.com/JJQ3G3PBpd— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) February 19, 2025

Siemoniak uściślił, że w Sztokholmie rozmawiał z Bohlinem o współpracy w obszarze rezerw, a także o inicjatywie powiadamiania alarmowego w UE. "Szwecja jest wdzięczna za pomoc, jakiej polscy strażacy udzielili w 2018 roku (podczas pożarów lasów). A my za wsparcie Szwedów w czasie powodzi (jesienią 2024 roku)" - wskazał minister.

Szwecja ma być dla Polski wzorem we wdrażaniu ustawy o ochronie ludności. "Na przykład jeśli chodzi o budowle ochronne, które mogą być normalnie wykorzystywane do innych celów, na przykład jako parking" - podkreślił.

Dodał, że Polska wydaje broszurę z poradami na wypadek kryzysu lub wojny, taką jak władze Szwecji rozesłały w zeszłym roku do wszystkich swoich obywateli.

Według Siemoniaka wizyta w Szwecji ma również związek z polską prezydencją w Radzie UE, której jednym z priorytetów jest ochrona ludności i obrona cywilna. "Mamy w tym zakresie pełne poparcie ze strony Szwedów, którzy są bardzo zaawansowani w tym zakresie i ich głos jest w UE zauważalny i doceniany" - stwierdził.

🇵🇱🤝🇸🇪 Podczas wizyty w #Sztokholm szef #MSWiA @TomaszSiemoniak rozmawiał ze szwedzkim ministrem ds. migracji Johanem Forssellem o priorytetach polskiej prezydencji w Radzie #UE w obszarze migracji ⤵️✔️ wzmacnianiu granic zewnętrznych, ✔️ poprawie skuteczności i trwałości… pic.twitter.com/JWsCwaliKl— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) February 19, 2025

W programie wizyty ministra Siemoniaka znalazły się również spotkania m.in. z ministrem sprawiedliwości Szwecji Gunnarem Stroemmerem i ministrem migracji Johanem Forssellem. "Tematy bezpieczeństwa mocno zbliżyły Polskę do Szwecji, a wejście tego kraju do NATO (w marcu 2024 roku) ułatwiło tę współpracę" - przypomniał. Dodał, że Szwecja stała się dla Polski partnerem do kontaktów z innymi krajami nordyckimi.

Szef MSWiA spotkał się także z p.o. Dyrektora Wywiadu Narodowego, Szefem Biura Koordynacji Wywiadu w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Carlem Fredrikiem Wettermarkiem.

Członkiem polskiej delegacji był również wiceminister Maciej Duszczyk.

Minister Bohlin wyraził w wypowiedzi dla PAP zadowolenie ze współpracy z Polską. "Podzielamy tę samą ocenę zagrożenia w naszej części świata, a także potrzebę zwiększenia nakładów na bezpieczeństwo i zwiększenia odporności społeczeństwa na przykład na akty sabotażu" - ocenił.

"Jesteśmy ciekawi polskich doświadczeń związanych z wydaniem broszury" - dodał.

Powstały w latach 60. schron, który zwiedzili w Sztokholmie ministrowie, może pomieścić 8 tys. ludzi, na co dzień jest wykorzystywany jako parking dla samochodów z sąsiednich biur. Obiekt był remontowany w latach 90, posiada toalety, dostęp do wody, filtry powietrza oraz inną niezbędną infrastrukturę. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się jego modernizacja. Według oprowadzającego ministrów przedstawiciela szwedzkiego Urzędu ds. Ochrony Ludności i Gotowości (MSB), Andersa Johanssona, koszty budowy czy utrzymania tego rodzaju schronów można zmniejszyć, pobierając w czasie pokoju opłaty od kierowców.

PAP