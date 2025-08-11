Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas konferencji prasowej po próbie generalnej przed defiladą wojskową na Święto Wojska Polskiego, przekazał, że w tym tygodniu dojdzie do podpisania umowy na modernizacje F-16 do standardu Viper.

Jak dowiedział się nieoficjalnie Portal Obronny, do podpisania umowy dojdzie już 13 sierpnia w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, które już teraz uczestniczą w pracach przy polskich F-16.

Obecnie polskie F-16 zbliżają się do momentu, w którym konieczna staje się modernizacja MLU (Mid-life Update). Jest to gruntowna modernizacja sprzętu, która ma na celu dostosowanie go do współczesnych wyzwań i zapewnienie gotowości do służby przez kolejne lata.

Modernizacja Mid-Life Update (MLU) obejmuje:

Radar AN/APG-83 SABR z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA), zwiększający zasięg wykrywania i odporność na zakłócenia.

Nowe komputery misji (MMC i XMC) dla szybszego przetwarzania danych.

Systemy walki elektronicznej (AN/ALQ-254 Viper Shield lub AN/ALQ-257 IVEWS).

Nowoczesne wyświetlacze kokpitowe i celowniki nahełmowe JHMCS II.

Zasobniki rozpoznawcze MS-110 oraz nowe radiostacje i transpondery IFF.

Nowe uzbrojenie, m.in. pociski AIM-120D-3 oraz bomby GBU-39/B i GBU-53/B StormBreaker.

Modernizacja, której część będzie realizowana w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, przedłuży żywotność F-16 o kolejne kilkanaście lat (do 12 000 godzin lotu) i zapewni interoperacyjność z F-35.

Jastrzębie w służbie RP

Myśliwce F-16C/D Jastrząb, wprowadzone do służby w 2006 roku, są trzonem polskiego lotnictwa bojowego. Te wielozadaniowe samoloty, produkowane przez Lockheed Martin. Polska zdecydowała się na zakup myśliwców F-16 w ramach modernizacji Sił Powietrznych po przystąpieniu do NATO w 1999 roku. 18 kwietnia 2003 roku rządy Polski i USA podpisały kontrakt na dostawę 48 samolotów: 36 jednomiejscowych F-16C Block 52+ i 12 dwumiejscowych F-16D Block 52+, wyprodukowanych przez Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie. Pierwsze maszyny przyleciały do Polski 8 listopada 2006 roku, lądując w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem. Symboliczny chrzest, nadający im nazwę „Jastrząb”, przeprowadziła Maria Kaczyńska. Całkowity koszt zakupu, obejmujący uzbrojenie i wyposażenie, wyniósł około 3,48 miliarda dolarów. Polska stała się pierwszym krajem byłego Układu Warszawskiego, który wprowadził F-16 na taką skalę, stając się 24. użytkownikiem tych maszyn na świecie i 9. w NATO.

Polskie F-16, stacjonujące w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach oraz 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, pełnią kluczową rolę w ochronie przestrzeni powietrznej Polski oraz w misjach sojuszniczych. Wykonują zadania związane z walką o przewagę w powietrzu, wsparciem wojsk lądowych i marynarki wojennej oraz rozpoznaniem. Od 2006 roku regularnie uczestniczą w misji BAP, strzegąc nieba nad Litwą, Łotwą i Estonią. W 2025 roku cztery F-16 z 32. BLT rozpoczęły służbę w ramach XIII zmiany PKW Orlik w litewskich Szawlach, demonstrując zaangażowanie Polski w bezpieczeństwo NATO. Są one uznawane za „konie robocze” Sił Powietrznych, szczególnie w obliczu wycofywania starszych MiG-29 i Su-22 oraz wprowadzania nowych FA-50 oraz wkrótce i F-35.