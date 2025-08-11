Modernizacja Polskich F-16. Kosiniak-Kamysz "ta modernizacja jest potrzebna"

48 samolotów wielozadaniowych F-16C/D Block 52+ stanowi trzon polskiego lotnictwa bojowego. Odpowiadają one za patrole i misje związane z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej. Amerykańskie samoloty trafiły do Polski w latach 2006-2008, zapoczątkowując proces przezbrojenia polskiego lotnictwa na zachodni sprzęt.

"Jastrzębie" Potrzebują Odświeżenia: Czym Jest MLU?

Obecnie polskie F-16, nazywane „Jastrzębiami”, zbliżają się do momentu, w którym konieczna staje się modernizacja MLU (Mid-life Update). Jest to gruntowna modernizacja sprzętu, która ma na celu dostosowanie go do współczesnych wyzwań i zapewnienie gotowości do służby przez kolejne lata.

Szczegóły Modernizacji Ujawnione? Umowa Bliska Finalizacji

Źródła w resorcie obrony informowały pod koniec ubiegłego tygodnia, że umowa na modernizację samolotów, warta ok. 4 mld dolarów, zostanie zawarta w tym tygodniu. Informację tę potwierdził szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas konferencji prasowej po próbie generalnej przed defiladą wojskową na Święto Wojska Polskiego.

"Myślę, że będę miał w tym tygodniu bardzo dobrą informację dotyczącą Sił Powietrznych, modernizacji F-16" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał:

"To wielki wydatek, wielka inwestycja, ale przede wszystkim wielka potrzeba. Nasze F-16 mają już swoje lata (...), tym bardziej ta modernizacja jest potrzebna" - dodał wicepremier.

Jak powiedział dalej wicepremier, „to będzie wyzwanie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo o nim też myślimy”.

Uroczyste zawarcie umowy ma odbyć się w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, które już teraz uczestniczą w pracach przy polskich F-16.

Nowy standard polskich F-16?

Dokładny zakres modernizacji i wartość kontraktu nie są jeszcze znane. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to ok. 4 mld dolarów. Umowę ws. udzielenia Polsce przez USA gwarancji kredytowej takiej właśnie wysokości Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał pod koniec lipca.

Zgodę na modernizację polskich F-16 wydał w październiku ub.r. Departament Stanu USA. Na mocy tej decyzji polskie myśliwce w konfiguracji F-16C/D Block 52+ mogą zostać podniesione do standardu Viper (Block 72).

F-16V (Viper) korzysta z wielu rozwiązań opracowanych dla F-35, zwiększając zdolność samolotu do działania w sieciocentrycznym systemie. Charakteryzuje się szeregiem ulepszeń wobec polskiej konfiguracji, zwiększających zdolności operacyjne, interoperacyjność i żywotność samolotu – chodzi przede wszystkim o radar z aktywnym skanowaniem AESA, modernizację systemów obróbki i wymiany danych oraz awioniki, w tym interfejsu człowiek-maszyna, i dostosowanie do nowych systemów uzbrojenia.