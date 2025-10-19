Izrael uderza w Strefę Gazy! Największe starcia od zawieszenia broni

Zuzanna Sekuła
PAP
2025-10-19 18:34

Izraelska armia rozpoczęła w niedzielę nowe naloty na cele Hamasu w południowej części Strefy Gazy. Reakcja wojska była odpowiedzią na ostrzał izraelskich żołnierzy w rejonie miasta Rafah. To najpoważniejsze starcia od czasu zawarcia rozejmu 10 października.

Autor: Jaber Jehad Badwan/ CC BY-SA 4.0 Mężczyzna z Gazy stojący na gruzach domów zniszczonych podczas wojny w Gazie w latach 2023–2025
Izrael ostrzelał Strefę Gazy

Niedzielne popołudnie przyniosło eskalację konfliktu w Strefie Gazy. Izraelska armia poinformowała o wznowieniu nalotów na cele Hamasu w południowej części regionu. Powodem miało być ostrzelanie izraelskich żołnierzy, o co władze w Jerozolimie oskarżyły właśnie Hamas.

„Rozpoczęliśmy nową falę nalotów na cele Hamasu w południowej Strefie Gazy” – poinformowała izraelska armia. Do incydentu doszło w rejonie miasta Rafah. Izraelscy wojskowi twierdzą, że bojownicy Hamasu otworzyli ogień do żołnierzy znajdujących się po izraelskiej stronie linii rozgraniczenia. Według armii zniszczono kilka tuneli i budynków, wykorzystywanych przez terrorystów.

Hamas odpiera zarzuty i twierdzi, że przestrzega zawieszenia broni, które obowiązuje od 10 października.

Kolejne ofiary i ranni

Naloty dotknęły nie tylko południową, ale także środkową i północną część Strefy Gazy. Palestyńskie media donoszą o ofiarach śmiertelnych i wielu rannych.

„Zginęło co najmniej siedem osób, jest też wielu rannych” – podała stacja Al-Dżazira. To najpoważniejsze starcia od czasu zawarcia rozejmu, który zakładał wycofanie izraelskich wojsk na tzw. żółtą linię.

Mimo zawieszenia broni, strona palestyńska niemal codziennie informowała o śmiertelnych atakach. Według kontrolowanego przez Hamas ministerstwa zdrowia, do niedzieli zginęło 35 Palestyńczyków. Izraelska armia tłumaczyła, że osoby te zbliżały się do izraelskich pozycji i stanowiły zagrożenie.

Część izraelskich mediów sugeruje, że niedzielne ataki w Rafah mogą być powiązane z wewnętrznymi starciami w Strefie Gazy, toczącymi się między Hamasem a innymi grupami zbrojnymi. Hamas miał zabić kilkudziesięciu członków „gangów” i „izraelskich kolaborantów”. Podczas wojny niektóre struktury klanowe i grupy zbrojne próbowały przejąć kontrolę nad częściami Strefy Gazy.

Tajemnicze słowa wojskowego

Pojawiają się doniesienia, że część z tych grup mogła być wspierana przez Izrael. Zapytany o to izraelski wojskowy odpowiedział: „Istnieje pomysł stworzenia alternatywy wobec Hamasu” – nie podając jednak dalszych szczegółów.

