Spis treści

Polsce żołnierze w Korei szkolą się z obsługi wyrzutni K239 Chunmoo

Kilka dni temu Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało informację, że żołnierze Wojska Polskiego polecieli do Korei. Rozpoczęli tam szkolenie z obsługi wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo Homar-K. Przypomnijmy, że kilka dni temu do Polski przypłynęła już pierwsza koreańska wyrzutnia rakietowa K239 Chunmoo na podwoziu Jelcz. Jak zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, jeszcze w tym roku polska armia otrzyma kolejne wyrzutnie. W sumie w tym roku ma ich być w tym roku 18. Te samobieżne, kołowe, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet będą na wyposażeniu 18 Dywizji Zmechanizowanej. Ich zadaniem będzie zatem ochrona wschodniej flanki NATO.

Polska podpisała umowę z Republiką Korei na dostarczenie 288 wyrzutni rakietowych

Przypomnijmy, że w 2022 r. Polska podpisała z Republiką Korei umowę na zakup wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo dla Wojska Polskiego wraz z zapasem amunicji, pakietem logistycznym i szkoleniowym. W sumie Wojsko Polskie ma mieć 288 nowoczesnych, koreańskich wyrzutni K239 Chunmoo.

- Chunmoo są bardzo zbliżone jeżeli chodzi o charakterystykę do HIMARSÓW. To bardzo dobra broń, to bardzo dobry sprzęt, a myślę, że naszym wspólnym polsko-koreańskim sukcesem jest to, że pierwszy dywizjon Chunmoo będzie dostarczony do Polski już w przyszłym roku - mówi w październiku 2022 roku Mariusz Błaszczak.

Jak dodał, ten dywizjon Chunmoo będzie zbudowany na polskich ciężarówkach Jelcz, które powstają w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Zostanie wyposażony w polską łączność oraz w polski system zarządzania polem walki, co spowoduje, że osiągnie gotowość operacyjną również w przyszłym roku - zapowiadał szef MON.

K239 Chunmoo - samobieżna, kołowa, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet. Dywizjon będzie na podwoziu Jelcz

K239 Chunmoo to samobieżna, kołowa, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet mogąca strzelać pociskami o różnym kalibrze. Przenosi dwa kontenery z pociskami rakietowymi, w każdym może mieć m.in. sześć kierowanych rakiet kalibru 239 mm o donośności około 80 km lub jeden pocisk balistyczny o donośności około 290 km. Dodajmy, że system artyleryjsko-rakietowy K239 Chunmoo powstał w Republice Korei na bazie amerykańskiego systemu M270 MLRS, ale zamiast podwozia gąsienicowego zastosowano pojazd ciężarowy wysokiej mobilności. Decyzja była podyktowana względami logistycznymi oraz specyfiką terenową Korei.

Źródło: PAP

Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.