Nowa strategia obronna Republiki Czeskiej. Bezpieczeństwo kosztuje i społeczeństwo musi za nie zapłacić

Ten agresor jest zdefiniowany, czego w przedmowie do dokumentu nie tylko nie kryje, ale i podkreśla minister obrony RC Jana Černochová: „Rosja swoją barbarzyńską agresją przywróciła Europie międzypaństwową wojnę na wielką skalę. na masową skalę, dając jasno do zrozumienia, że jej mocarstwowe ambicje są dalekie od zakończenia na Ukrainie. Rosja nie pogodziła się jeszcze z rozpadem bloku sowieckiego i przystąpieniem do niego przystąpieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej do NATO i UE (…). Przez długi okres zaniedbywania naszych zdolności obronnych, po raz kolejny przekonaliśmy się, że obronność jest jednym z głównych zadań państwa i niezbędnym warunkiem dobrobytu gospodarczego…”.

NOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ

powstała z następujących przesłanek:

• Czechy nie są bezpieczne; głównym źródłem zagrożeń jest zmienione otoczenie międzynarodowe.

• Wojna Rosji z Ukrainą definitywnie zakończyła okres pokoju, stabilności i współpracy, jakim cieszyła się Europa po zakończeniu zimnej wojny.

• Rosja celowo działa przeciwko stabilności politycznej, gospodarczej i społecznej w Czechach, co jest poważnym zagrożeniem dla państwa.

• Chiny kwestionują porządek międzynarodowy, co niesie za sobą negatywne konsekwencje także dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

• Rosję i Chiny mają wspólny interes w osłabianiu wpływów i jedności krajów demokratycznych.

CZESKA POLITYKA OBRONNA MA UNIWERSALNY CHARAKTER

W pierwszej przesłance wystarczy słowo „Czechy” wymienić na nazwę dowolnego państwa europejskiego i motywacja nadal będzie aktualna. Podobnie jest w przesłankach mniej zglobalizowanych, choć i tutaj zamiana „Republiki Czeskiej” na „Słowację”. „Estonię” czy „Polskę” nie wypacza sensu tych stwierdzeń.

A zatem Nowa Strategia Bezpieczeństwa wskazuje cele postawione przez państwem i jego społeczeństwem:

• RC musi być w stanie przeciwstawić się wrogim działaniom w dziedzinie cybernetyki, informacji, gospodarki i wywiadu;

• RC musi być dobrze przygotowana nawet na skrajną możliwość, że stanie się częścią konfliktu zbrojnego.

Jednak nie tylko agresja militarna stanowi zagrożenie dla Czechów. Strategia zakłada, że Republika Czeska musi być przygotowana na nadzwyczajne zdarzenia spowodowane zmianami klimatycznymi lub nadzwyczajnymi wydarzeniami antropogenicznymi.

CZESI POTWIERDZAJĄ W STRATEGII SOJUSZNICZE ZOBOWIĄZANIA

Jeśli komuś wydaje się, że prezydent Pavel wysuwając koncepcję uzależnienia się europejskiej części NATO od USA dąży do czegoś, co można byłoby włożyć w ramy definicji rokoszu, ten jest w grubym błędzie.

Bezpieczeństwo Europy jest powiązane z bezpieczeństwem i stabilnością w sąsiedztwie Europy – to jeden z wielu aksjomatów omawianej strategii obronnej. Członkostwo w NATO i UE ma dla Republiki Czeskiej podstawowe znaczenie. Praga potwierdza w nowej polityce fundamentalną zasadę Paktu: zagrożenie dla sojusznika jest także zagrożeniem dla Czech.

Bezpieczeństwo nie spada z nieba, jak manna w opowieści biblijnej. Bezpieczeństwo kosztuje i społeczeństwo będzie za nie płacić. W strategii podkreśla się, że obywatel jest nie tylko konsumentem, ale także współtwórcą bezpieczeństwa. Uświadomienie sobie tego stanu rzeczy nie będzie łatwe po trzech dekadach względnie pokojowej egzystencji Europy.

Przygotowanie społeczeństwa do tego, że społeczeństwo jest także architektem zbiorowego bezpieczeństwa jest – założono w strategii obronnej – kluczowym zadaniem rządu, który wraz z całym społeczeństwem może przeciwstawić się „złożonemu charakterowi dzisiejszych zagrożeń”.

SIŁA WSPÓLNOTY NATO ŚWIADCZY O POTENCJALE ODSTRASZANIA

Według rankingu Global Firepower Republika Czeska z jej potencjałem militarnym obecnie klasyfikowana jest na 48. miejscu (wśró 145 państw). Polska jest na miejscu 21. „Na szczęście Republika Czeska nie jest osamotniona w swojej obronie” – podkreśla Jana Černochová w przedmowie do przyjętego (4 października) dokumentu. „Członkostwo w NATO zatem naturalnie pozostaje podstawą i ramą czeskiej polityki obronnej (…). Głównym celem obrony Czech i Sojuszu jest odstraszenie atakującego...”