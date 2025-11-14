MON uspokaja po zarzutach PiS. Nie ma zagrożenia ws. funduszu SAFE dla Polski

Oświadczenie MON jest bezpośrednią odpowiedzią na zarzuty Mariusza Błaszczaka, szefa klubu PiS i byłego szefa resortu obrony. Błaszczak podczas środowej konferencji prasowej wyraził zaniepokojenie brakiem konkretnych projektów inwestycyjnych ze strony rządu, sugerując, że opóźnienia mogą wynikać z prób wykorzystania środków na odbudowę niemieckiego przemysłu zbrojeniowego lub z ogólnej "rozsypki" rządu Donalda Tuska.

„Rząd Donalda Tuska jest w takiej rozsypce, że nie potrafi przedstawić projektów” – mówił Błaszczak, domagając się, aby sprawą zajęła się sejmowa komisja obrony narodowej.

Zaawansowane prace nad wnioskiem

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że wniosek jest „na zaawansowanym etapie opracowywania” i zostanie przesłany „w terminie określonym w Rozporządzeniu SAFE (30 listopada br.)”. Resort przyznaje, że „są obszary wymagające wprowadzenia odpowiednich rozwiązań”, jednak kategorycznie zaprzecza, by istniało „zagrożenie przyznania Polsce środków w ramach programu SAFE”. Wiceszef MON, Paweł Zalewski, zapowiedział w czwartek, że lista konkretnych projektów inwestycyjnych w ramach unijnego instrumentu SAFE zostanie przedstawiona do końca miesiąca.

Co to jest program SAFE?

Program SAFE to unijny instrument finansowy o wartości 150 mld euro, którego celem jest wspieranie inwestycji w europejski przemysł obronny. Polsce przyznano największą część tej puli – 43,7 mld euro. Środki te będą udzielane krajom UE w formie pożyczek, gwarantowanych unijnym budżetem. Fundusze będzie można przeznaczać na:

zakup sprzętu wojskowego;

zakup amunicji;

inne inwestycje wzmacniające zdolności obronne;

Według harmonogramu Komisji Europejskiej, kraje członkowskie mają czas do 30 listopada na dostarczenie krajowych planów inwestycji obronnych. Następnie, do stycznia 2026 roku, Rada UE ma przyjąć decyzje wdrażające SAFE, a do lutego mają zostać wynegocjowane umowy pożyczkowe i uruchomione prefinansowanie.

MON w odpowiedzi na wcześniejszą interpelację poselską informowało, że prowadzone są „zaawansowane analizy, dotyczące wyboru projektów indywidualnych oraz realizowanych z państwami członkowskimi, Ukrainą oraz Norwegią To pokazuje, że proces jest złożony i wymaga współpracy międzynarodowej.