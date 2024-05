Litwa idzie na zakupy. Kraj chce postawić na niemieckie uzbrojenie

Minister Laurynasa Kasčiūnasa ogłosił w Połądze, że Litwa rozważa zakup od Niemiec systemu obrony powietrznej średniego zasięgu IRIS-T. Zainteresowanie niemieckim systemem ma wynikać z tego, że system bardzo dobrze się sprawdził na Ukrainie. Ogłoszenie zamiaru zakupu systemu IRIS-T następuje po podpisaniu w grudniu przez Litwę umowy na zakup podobnego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu NASAMS z norwegii.

Minister Pistorius zaznaczył, że Berlin w obecnej chwili nie ma systemów obrony powietrznej, które można by od razu sprzedać Litwie, bo jak powiedział: „Nie mamy jeszcze systemu IRIS-T, sami go oddaliśmy Ukrainie, a teraz prowadzimy negocjacje z naszym przemysłem zbrojeniowym w sprawie zwiększenia mocy produkcyjnych”. W czasie konferencji nie przekazano ile baterii systemu IRIS-T SLM mogłaby kupić Litwa.

Według Kasčiūnasa niemiecki przemysł obronny rozwija się i produkuje wydajną broń.

„Na tym opieramy nasze planowanie. Oczywiście jesteśmy zainteresowani systemem IRIS-T, który sprawdził się na Ukrainie. Rozumiemy, że teraz nie jest to takie proste, istnieją procesy produkcyjne, możliwości, ale bardzo wyraźnie mówimy, że jest to produkt, który nas bardzo interesuje” – powiedział. Minister przypomniał w czasie konferencji, że Litwa podjeła już decyzję o zakupie 55 czołgów Leopard 2A8 z przeznaczeniem na wyposażenie nowego batalionu czołgów. Dodatkowo minister Kasčiūnasa powiedział, że kraj jest zainteresowany system przeciwlotniczym bardzo krótkiego zasięgu Skyranger 30 na podwoziu GTK Boxer. Litwa ma już na swoim wyposażeniu kołowe pojazdy opancerzone Boxer. Minister Pistorius w czasie konferencji powiedział z kolei, że Litwa mogłaby nabyć bojowe wozy piechoty Marder. Pistorius zwrócił uwagę, że interoperacyjność między siłami zbrojnymi obu krajów będzie miała duże znaczenie, gdy niemiecka brygada bojowa będzie stacjonować na Litwie w 2027 roku.

We wrześniu ubiegłego roku informowano, że Estonia i Łotwa podpisały wspólną umowę na zakup systemów IRIS-T od niemieckiego producenta Diehl za około 1 miliard euro. System obrony powietrznej IRIS-T wyróżnia się możliwością neutralizacji samolotów i dronów wroga w promieniu do 40 kilometrów i na wysokościach dochodzących do 20 kilometrów.