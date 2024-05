Jak oświadczyli podczas uroczystości z okazji 80 rocznicy Monte Cassino, zarówno premier jak i minister obrony narodowej, polski rząd podjął decyzję o utworzeniu komponentu satelitarnego sił zbrojnych. Jak powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz - „Musimy odpowiadać na potrzeby nowoczesności. Oprócz komponentu wojsk kosmicznych, komponentu satelitarnego, będziemy budowali komponent dronowy, wojska bezzałogowe, medyczne. Wyciągamy wnioski z wojny na Ukrainie, z tego co tam się sprawdziło, co jest najskuteczniejsze".

Donald Tusk wyjaśnił, że - „To nie będzie tylko obrazowanie tego, co dzieje się na Ziemi. To nie będzie tylko element bezpieczeństwa w kosmosie, bo przecież wojny w przyszłości będą także odbywały się w tej przestrzeni ponad nami". W tym kontekście w poniedziałek, 20 maja premier spotkał się z odbywającą podróż do Polskich prezeską Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadią Calvino. Jak oświadczył podczas konferencji prasowej - „Dzisiaj możemy liczyć na bardzo tanie, korzystne kredyty na rzecz inwestycji, które będą służyły cywilnym zadaniom, a równocześnie będą sprzyjały naszej obronności i bezpieczeństwu".

„Europejski Bank Rozwoju zdecydował się zainwestować 300 mln euro w polski program satelitarny” - oświadczyła szefowa EBI Nadia Calvino. Jak zanzaczyła, jest to pierwsze działanie banku w ramach planu Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa i obrony. Premier Donald Tusk wyjaśnił, że podpisana w poniedziałek umowa dotyczy polskiego programu satelitarnego, realizowanego we współpracy z Francją.

27 grudnia 2022 r. Polska i Francja podpisały umowę dotyczącą dostarczenia przez koncern Airbus Defence and Space dwóch satelitów rozpoznania obrazowanego Pléiades Neo (VHR-2020). Zapewnią one zobrazowanie o rozdzielczości 30 cm i będą znajdować się w całkowitej dyspozycji polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Wyniesienie polskich satelitów w kosmos ma zostać zrealizowane do 2027 roku, jednak już od ubiegłego roku Francja zobowiązała się udostępnić Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej zasoby obecnie funkcjonującej konstelacji satelitów Pleiades Neo.

Jest to rozwiązanie pomostowe, które umożliwia Polsce realizację przynajmniej części zdolności do czasu uzyskania w tym zakresie samodzielności dostawy. Jest to najbardziej kosztowny i zaawansowany z projektów satelitarnych realizowanych przez Polskę, choć nie jedyny. Na temat innych inicjatyw w tym zakresie pisaliśmy w ostatnich tygodniach.