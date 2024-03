Kobiety do obowiązkowej służby w armii? Dania chce zmienić przepisy dot. służby wojskowej

Rosnące zagrożenia na świecie, problemy demograficzne, brak odpowiedniej liczby rezerwistów wymuszają na państwach zmiany. Bowiem to jak poinformował The Guardian, kobiety w Danii mają zostać po raz pierwszy wcielone do zasadniczej służby wojskowej w ramach proponowanych zmian w armii. Dodatkowo planuje się zasadniczą służbę wojskową wydłużyć z 4 do 11 miesięcy i obligatoryjnie obejmie to obie płcie.

i Autor: Forsvaret/Facebook Siły Zbrojne Danii