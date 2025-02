Jasna deklaracja Kosiniaka -Kamysza. Polska nie wyśle żołnierzy na Ukrainę

20 lutego w Sejmie przetoczyła się gorąca debata ta temat tego czy Polska wyśle żołnierzy na Ukrainę. Po tym jak Wielka Brytania i Francja zadeklarowały gotowość, do potencjalnego wysłana żołnierzy na Ukrainę, jeśli pokój zostanie wynegocjowany, to wielu zaczęło się zastanawiać czy Polska również wyśle swój kontyngent w przyszłości. Przed spotkaniem w Paryżu premier Donald Tusk jasno zakomunikował, że Polska nie ma zamiaru wysłać żołnierzy, ale nadal będzie Ukrainie pomagać logistycznie i politycznie.

Dziś głos w tej sprawie ponownie zabrał głos wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz, który w czasie obrad Sejmu zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla polskiego rządu, posłów i obywateli, a inne sprawy muszą być mu podporządkowane. Jak dodał, jeśli chodzi o wzrost wydatków na obronność, Polska jest przykładem, za którym jego zdaniem powinna pójść cała Europa. "Za głosem polskim, za głosem USA" - podkreślił.

Odpowiedział też m.in. Sławomirowi Mentzenowi (Konfederacja), który wcześniej oświadczył, że przygotował projekt uchwały wzywający polski rząd do niewysyłania wojsk do Ukrainy. Poseł Konfederacji wskazał, że wprawdzie Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk nie wyrażają zgody na udział Polski w ewentualnej misji pokojowej, jednak inne kraje europejskie, m.in. Francja uznały, iż dyskusja na temat wysłania wojsk jest przedwczesna.

"Polska nie wyśle żołnierzy polskich na Ukrainę, chcę to jasno i wyraźnie powiedzieć. I rządu polskiego nie trzeba do tego wzywać, bo to jest stanowisko rządu polskiego" - oświadczył szef MON. "Polska ma inne zadania, inaczej postrzegamy naszą misję w dojściu do pokoju, do sprawiedliwego pokoju" - dodał Kosiniak-Kamysz.