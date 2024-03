Historyczne wydarzenie. Polska i Europa gratulują Szwecji wejścia do NATO

Szwecja 32. członkiem NATO. Protokół o przystąpieniu Szwecji do Sojuszu wszedł w życie. To znaczące wzmocnienie wspólnych zdolności obronnych na północnej flance - napisał w czwartek (7 marca) wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w portalu X (d. Twitter). To, rzecz jasna, nie jedyne gratulacje dla Królestwa Szwecji...

i Autor: NATO