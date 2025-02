F-35 w ogniu krytyki. Opozycja w Indiach krytykuje propozycję Trumpa dot. sprzedaży samolotu

Trump proponuje Indiom F-35

W czasie ostatniego spotkania prezydenta Donalda Trumpa z premierem Indii Narendrą Modim w Waszyngtonie, prezydent USA wyszedł z propozycją sprzedaży Indiom amerykańskich samolotów 5. generacji F-35. Oferta Trumpa pojawiła po tym jak Rosja zaproponowała wcześniej, bo w czasie odbywających się w Indiach pokazach Aero India w Bengaluru swojego produktu Su-57. Producent rosyjskiego samolotu Rosoboronexportu zaproponował Indiom sprzedaż Su-57E, koprodukcję oraz pomoc w opracowaniu indyjskiego myśliwca piątej generacji Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). ​​Według przedstawicieli firmy rosyjskiej produkcja mogłaby się rozpocząć już w tym roku, jeśli Indie przyjmą ofertę.

Po tym jak Trump zaproponował F-35 zaczęły się spekulację na temat tego, którą ofertę wybiorą Indie. Premier Indii Modi nie skomentował w swoim wystąpieniu propozycji Trump dot. myśliwca F-35, nie uczynił tego również we wspólnym oświadczeniu dla mediów. Minister spraw zagranicznych Indii Vikram Misri powiedział później dziennikarzom, że w Nowym Delhi obowiązuje skomplikowana procedura zakupów sprzętu wojskowego za granicą, która obejmuje wyszukiwanie ofert od producentów i ich ocenę.

„Nie sądzę, aby w odniesieniu do nabycia zaawansowanej platformy lotniczej przez Indie proces ten już się rozpoczął” – powiedział, gdy zapytano go o ogłoszenie Trumpa dotyczące F-35. „To jest obecnie coś, co jest na etapie propozycji”. Indyjski sekretarz obrony Rajesh Kumar Singh powiedział, że dla Indii ważne jest posiadanie „opcji”, takiej jak myśliwiec F-35. Potwierdził jednak, że USA nie złożyły żadnej formalnej propozycji sprzedaży myśliwca stealth Indiom. „To jeszcze nie jest oferta... Przyjrzymy się ofercie, gdy stanie się ona wiążąca. W każdym razie, nasze zamówienia są realizowane w drodze procesu... Stworzenie tego typu opcji jest dla nas ważne i przyjrzymy się jej z otwartym umysłem” - powiedział Singh w wywiadzie dla ANI.

Z kolei przedstawiciel firmy Lockheed Martin, przekazał, że ​​wszelkie dyskusje na temat sprzedaży F-35 Indiom będą się odbywać na szczeblu międzyrządowym. Do dziś Indie nie ustosunkowały się do oferty złożonej przez USA.

Opozycja w Indiach krytykuje potencjalny zakup F-35

Jednak kilka dni później, główna partia opozycyjna w Indiach postanowiła skrytykować ofertę złożoną przez Donalda Trump, znajdując sojusznika w samym... Elonie Musku, który wielokrotnie krytykował samolot.

„Dlaczego Narendra Modi jest zdeterminowany, aby kupić F-35, o którym Elon Musk powiedział, że jest 'śmieciowy'?” - zapytano w poście na koncie X stwierdzając, że samolot jest drogi i ma wysokie koszty operacyjne. Rząd USA szacuje, że F-35 kosztuje około 80 milionów dolarów. Raport z zeszłego roku U.S. Government Accountability Office (GAO), szacował, że Siły Powietrzne będą płacić 6,6 miliona dolarów rocznie za eksploatację i konserwację pojedynczego samolotu F-35. Jak szacuje The Eurasian Times Jeśli New Delhi kupi 114 F-35, koszt będzie zaporowy, a ceny eksportowe zazwyczaj obejmują dodatkowe koszty, co zwiększa efektywny koszt jednostkowy do około 100-110 mln USD. A to i tak nie obejmuje pakietu z uzbrojeniem. Dodatkowo koszty eksploatacji, późniejsze modernizacje i części zamienne dodatkowo zwiększą koszty cyklu życia samolotu F-35.

W listopadzie ubiegłego roku Elon Musk udostępnił w serwisie X film z dronami i podpisał go: „Tymczasem niektórzy idioci nadal budują załogowe myśliwce, takie jak F-35”. Musk napisał później w innym poście na X: „Załogowe myśliwce są przestarzałe w erze dronów”. W innym wpisie nazwał F-35 „najgorszym pod względem stosunku jakości do ceny samolotem wojskowym w historii”.

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 🗑️ 🫠 pic.twitter.com/4JX27qcxz1— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Crewed fighter jets are an inefficient way to extend the range of missiles or drop bombs. A reusable drone can do so without all the overhead of a human pilot. And fighter jets will be shot down very quickly if the opposing force has sophisticated SAM or drones, as shown by the…— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Some US weapons systems are good, albeit overpriced, but please, in the name of all that is holy, let us stop the worst military value for money in history that is the F-35 program!— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2024