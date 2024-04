Koszty utrzymania F-35 nadal rosną. USA zamierza ich używać do 2088 roku

Na stronie U.S. Government Accountability Office (GAO) został opublikowany raport na temat kosztów utrzymania F-35 przez USA. Jak możemy się dowiedzieć z raportu, USA ma obecnie 630 - F-35, i planuje kupić około 1800 kolejnych samolotów tego typu. A czas użytkowania tych samolotów szacuje się do 2088 roku, czyli o ponad dekadę dłużej niż wcześniej planowano, czyli na rok 2077.

Jak napisano w raporcie: „przewidywane koszty utrzymania floty F-35 przez Departament Obrony stale rosną – z 1,1 biliona dolarów w 2018 r. do 1,58 biliona dolarów w 2023 roku, czyli o 44% więcej niż pierwotnie prognozowano w 2018 roku. W połączeniu z szacowanym kosztem zamówień wynoszącym 422 miliardy dolarów, całkowity oczekiwany koszt programu wynosi obecnie ponad 2 biliony dolarów. Departament Obrony próbował obniżyć koszty programu, ale „urzędnicy Departamentu Obrony zasadniczo zgadzają się, że wysiłki te prawdopodobnie nie zmienią zasadniczo szacunkowych kosztów eksploatacji samolotu” – czytamy w raporcie.

Z tego też powodu Pentagon planuje, by latać F-35 rzadziej niż pierwotnie szacowano, częściowo z powodu problemów z samolotem takich jak nieodpowiednie szkolenie, brak części zamiennych i sprzętu pomocniczego oraz duże uzależnienie od wykonawców. GAO stwierdziło, że rosnąca inflacja jest głównym czynnikiem zwiększającym koszty latania F-35.

Zdolność F-35 do wykonywania misji również wykazywała tendencję spadkową w ciągu ostatnich 5 lat – jak zauważono w raporcie.

"Ogólna dostępność floty F-35 znacznie spadła w ciągu ostatnich pięciu lat, a żaden z wariantów nie spełnia celów dostępności - procent czasu, w którym samolot może wykonać jedną z powierzonych mu misji", zgodnie z oceną. "Flota F-35 nie spełnia większości swoich celów wydajnościowych" – możemy przeczytać w raporcie. Tym samym znaczące redukcje kosztów programu F-35 będą wynikać jedynie z mniejszej liczby lotów lub zmniejszenia liczby samolotów we flocie".

W 2020 roku, oczekiwało, że do połowy lat 30. XX wieku flota F-35 będzie latać ponad 382 000 godzin rocznie. Jednak szacunki te spadły obecnie do nieco ponad 300 000 godzin rocznie – jak podaje raport, ze względu na mniejsze niż oczekiwano wykorzystanie F-35 do tej pory i skorygowane szacunki dotyczące częstotliwości lotów F-35 w przyszłości.

Jak przypomina Bloomberg, wskaźnik gotowości floty F-35 USA wynosił 54% w marcu 2023 r., co sprawiło, że Pentagon chciał, aby zwiększyć ogólny wskaźnik o 10%. Generał porucznik Michael Schmidt, kierownik programu F-35, stwierdził w niedawnym przesłuchaniu przed komisją, że w marcu wskaźnik zdolności floty amerykańskiej do wykonywania misji wynosił średnio 55,7%, co stanowi niewielki wzrost od zeszłorocznego przesłuchania. Od tego czasu wskaźniki gotowości do misji wzrosły na krótkie okresy powyżej docelowego poziomu 64%, „jednak nie udało nam się jeszcze utrzymać poziomu gotowości, jakiego oczekują nasi użytkownicy” – powiedział Schmidt. Jak stwierdza raport zaledwie 52% samolotów F-35A Sił Powietrznych uznano za częściowo zdolne do wykonywania zadań, a cel ten wynosił 80%. W przypadku marynarki wojennej liczba ta wyniosła 62% w porównaniu z docelowym poziomem 75%, a piechota morska zgłosiła podobne liczby.

Raport pokazuje również fakt, że w ostatnich latach wydano 43 zalecenia dotyczące ulepszenia programu F-35. Ale Departament Obronny nie wdrożył jeszcze 30 z nich. Na przykład Departament Obrony nie wdrożył zaleceń GAO dotyczących aktualizacji strategii utrzymania silnika F-35, poprawy zarządzania programami częściami zamiennymi oraz ponownej oceny odpowiedzialności rządu i wykonawców za różne aspekty utrzymania F-35.

Według autorów raportu, Siły Powietrzne będą płacić 6,6 miliona dolarów rocznie za eksploatację i konserwację pojedynczego samolotu F-35. To nadal znacznie powyżej pierwotnego celu wynoszącego 4,1 miliona dolarów. W czerwcu 2023 roku Siły Powietrzne zwiększyły kwotę, jaką mogą wydać na samolot F-35 do 6,8 mln dolarów rocznie. Koszt lotu jednego F-35B jest również o około 700 milionów dolarów niższy, niż oczekiwano, a koszty operacyjne i utrzymania F-35C marynarki wojennej są o 1,7 miliona dolarów niższe od docelowego. A roczny koszt samolotów F-35C piechoty morskiej wynosi jednak 8,6 miliona dolarów — o 1,8 miliona dolarów więcej niż przewidywano.

Raport GAO stwierdził, że jednym z głównych czynników wpływających na koszty utrzymania jest duże uzależnienie Pentagonu od Lockheed Martin w zakresie wsparcia. Element kosztów wsparcia technicznego, który obejmuje większość kosztów utrzymania ponoszonych przez wykonawcę, stanowi dużą część F-35. Pentagon „stara się o rozszerzoną kontrolę rządu nad programem, aby obniżyć koszty programu i poprawić jego wyniki” – stwierdza raport. Jak przypomniał Defense One z tego też powodu Pentagon rozważał zawarcie z Lockheedem umowy na logistykę opartą na wynikach, w ramach której firma miałaby otrzymywać wynagrodzenie za osiąganie wyników, a nie za dostarczanie określonej ilości części i usług. Jednak pod koniec ubiegłego roku urzędnicy Pentagonu zdecydowali się wstrzymać negocjacje z Lockheedem w sprawie umowy na utrzymanie floty F-35.