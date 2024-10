Dowództwo 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej będzie stało w Kielcach

Zaznaczył, że decyzja o lokalizacji w Kielcach została podjęta po dogłębnej analizie przeprowadzonej przez Sztab Generalny, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

– Tutaj gotowość do realizacji tego celu jest największa, a zasoby ludzkie bardzo duże – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Wcześniej planowano utworzenie dowództwa dywizji w Nowym Mieście nad Pilicą, taką decyzję ogłosił 3 listopada 2023 r. ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

– Mój poprzednik planował stworzyć to dowództwo w Nowym Mieście, ale decyzja została podjęta po przegranych przez PiS wyborach. My, po analizie, zdecydowaliśmy o przeniesieniu lokalizacji do Kielc – wyjaśnił minister obrony narodowej.

Zapewnił jednak, że Nowe Miasto nad Pilicą również odegra ważną rolę w strukturach 8. Dywizji. Będą tam zlokalizowane: batalion rozpoznawczy oraz batalion obrony terytorialnej, a także „elementy związane ze szkoleniem sił powietrznych”.

Podkreślił, że „celem jest połączenie potrzeb i możliwości różnych regionów”, aby zarówno Kielce, jak i Nowe Miasto „mogły się rozwijać”.

Pierwszy etap działań związanych z utworzeniem dowództwa dywizji ma zakończyć się w 2028 r., ale prace rozpoczną się już w tym, w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

– Jest pełna gotowość infrastrukturalna, a zainteresowanie jest ogromne, mimo że nie ogłoszono jeszcze naboru – poinformował minister.

Dodał, że jednostki dywizji będą zlokalizowane w różnych miejscowościach województwa świętokrzyskiego, m.in. w Połańcu, Staszowie i Jędrzejowie, a także w województwach śląskim, łódzkim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim.

Dowódcą 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej pozostanie powołany przez Błaszczaka gen. bryg. Krzysztof Knut.

Szef MON przy okazji powtórzył, że w przyszłym roku budżet na obronność wyniesie 4,7 proc. PKB i będzie o 50 mld zł większy, niż ten z 2023 r.

– Nigdy w historii Polski takiego dynamicznego wzrostu wydatków na obronność w ciągu dwóch lat nie było – podkreślił wicepremier.

Nie omieszkał przypomnieć, że Polska ma trzecią co do liczebności armię (205 tys. żołnierzy) w NATO po Stanach Zjednoczonych i Turcji, a pierwsze miejsce pod względem wydatków na obronność (4,2 proc. PKB w 2024 r.).

Przypomniał, że podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego „padła zapowiedź budowy w Polsce fabryki amunicji”. Zapewniał, że wraz z ministrem aktywów państwowych Jakubem Jaworowskim starają się to bardzo precyzyjnie zrealizować i „ta fabryka amunicji powstanie”.

– To jest zaplecze, aby ta armia licząca 205 tys. żołnierzy mogła normalnie funkcjonować, potrzebne są nowe związki taktyczne i nowe działania organizacyjne…

Dziś minister @KosiniakKamysz podjął decyzję o przeniesieniu dowództwa 8 dywizji AK z Nowego Miasta nad Pilicą do Kielc. Straciliśmy niemal rok, podczas którego mógł się zacząć nabór do nowych jednostek. Czy myślicie, że zmiana lokalizacji dowództwa była spowodowana względami… pic.twitter.com/9kCHWBPFok— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 4, 2024

🆕To są bardzo dobre informacje dla nas! 8 Dywizja Piechoty AK powstanie w Kielcach! Dowództwo będzie zlokalizowane w Kielcach wraz z batalionem dowodzenia. #WojskoPolskie #Bezpieczeństwo #Kielce pic.twitter.com/VcARdAz0Vn— Adam Jarubas (@JarubasAdam) October 4, 2024