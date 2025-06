Donald Trump deklaruje poparcie dla artykułu 5. NATO – Sojusz pozostaje silny

Prezydent USA Donald Trump w środę (25 czerwca) wyraził poparcie dla artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Zapis ten dotyczy wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa w NATO.

Zapytany o zaangażowanie USA w razie ataku na jedno z państw członkowskich Sojuszu, Trump odpowiedział: "jesteśmy z nimi [przyp. red. sojusznikami] do końca". Dodał, że "NATO będzie silne".

Dzień wcześniej, czyli 24 czerwca w drodze na szczyt NATO na pokładzie Air Force One, Trump podważył znaczenie artykułu 5. NATO, co może wywołać niepokój wśród sojuszników. Trump oświadczył, że artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego może być "definiowany na różne sposoby", co podważa dotychczasowe przekonanie o jego jednoznacznym charakterze.

Co mówi arty kukuł 5. NATO?

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) stanowi, że atak zbrojny na jedno lub więcej państw członkowskich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uważany za atak na wszystkie państwa Sojuszu. W takim przypadku każde państwo członkowskie, w ramach zbiorowej obrony, podejmie działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, aby przywrócić i utrzymać bezpieczeństwo obszaru północnoatlantyckiego. Kluczowe jest, że artykuł ten podkreśla zasadę solidarności i wzajemnej obrony między członkami NATO.