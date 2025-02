Czwarty zestaw S-400 dla Indii do końca 2025 roku. Ostatni w 2026 roku

Indie z niecierpliwością czekają na kolejny czwarty z pięciu zamówionych systemów obrony powietrznej S-400, które zostały zamówione w Rosji. W zeszłym roku szef indyjskich sił powietrznych Amar Preet Singh, zapewniał, że Rosja zakończy dostawę systemów obrony powietrznej S-400 do Indii do 2025 roku. Nowe jednak informacje wskazują, że Indie otrzymają czwarty z pięciu rosyjskich dywizjonów systemów obrony powietrznej S-400 do końca 2025 roku, co potwierdziły źródła w Ministerstwie Obrony w rozmowie z India Today. A ostatnia dywizjon jest spodziewany w 2026 roku.

Przypomnijmy, że przez długie miesiące mieliśmy karuzelę informacyjną jeśli chodzi o systemy S-400 dla Indii. W marcu ubiegłego roku India Today informował, że dostawa została przesunięta na trzeci kwartał 2026 roku, co było spowodowane wojną na Ukrainie. Defence Express, sugerował wtedy, że przyczyną tak dużego opóźnienia może być także ​​łańcuch produkcyjny S-400, który może być uzależniony nie tylko od zachodnich technologii, ale także od dostaw z Chin.

Portal Obronny: Homar-K test CTM-290 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jeszcze na początku 2024 roku prezes Rosoboroneksportu, Aleksandr Mikheew, dementował plotki sugerujące wstrzymanie dostaw systemów obrony powietrznej S-400 do Indii. Zapewniał wtedy, że proces realizacji kontraktu przebiega zgodnie z dokładnymi warunkami uzgodnionymi przez obie strony. Mikheew obiecywał, że do końca 2024 roku Indie otrzymają pozostałe dwa systemy S-400. Jednak jak wiemy, ten termin nie został dotrzymany.

Dostarczone systemy zostały już rozmieszczone wzdłuż granic Indii z Chinami i Pakistanem. Jeden z rozmieszczonych dywizjonów został rozmieszczony, aby chronić korytarz Siliguri, kluczowy szlak łączący północno-wschodnie stany Indii z resztą kraju. Inny dywizjon został rozmieszczony w regionie Pathankot, aby wzmocnić obronę Dżammu i Kaszmiru oraz Pendżabu, zapewniając bezpieczeństwo przed potencjalnymi zagrożeniami powietrznymi ze strony Chin i Pakistanu. Trzeci dywizjon został rozmieszczony wzdłuż zachodniej granicy Indii, zapewniając ochronę kluczowych lokalizacji w Radżastanie i Gudżaracie.

Kilka dni temu Ministerstwo Obrony Indii informowało, że podpisało z Rosją kontrakt na zakup przeciwokrętowych pocisków manewrujących. Rodzaj pocisków, ich liczba lub ramy czasowe dostawy nie zostały określone niestety. Jednak według portalu Guarding India, zakupione pociski będą na wyposażeniu okrętów podwodnych typu Kilo (Sindhughosh).

Ministry of Defence today inked a contract with Russia for the procurement of Anti-Ship Cruise Missiles, in the presence of Defence Secretary Shri Rajesh Kumar Singh in New Delhi. These missiles will significantly augment the combat capabilities of the @indiannavy's submarine… pic.twitter.com/lMPr0NEob2— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) February 4, 2025

Indie zakupiły pięć pułków S-400 Triumf od Rosji w 2018 roku za kwotę 5,43 mld USA, Każdy S-400 składa się z 16 pojazdów, w tym wyrzutni, radaru, centrów kontroli i pojazdów wsparcia. Zgodnie z oficjalnym kontraktem między Rosją a Indiami, wszystkie pięć pułków S-400 miało zostać dostarczonych do końca 2023 r. Jednak z powodu opóźnień w 2023 roku przedstawiciel Indyjskich Sił Powietrznych poinformował indyjską komisję parlamentarną o problemach Moskwy w realizacji dostawy z powodu wojny na Ukrainie.

Rosyjski S-400 Triumf system rakietowy dalekiego i średniego zasięgu, który wszedł do służby w 2007 roku. System ten służy do eliminowania samolotów i rakiet balistycznych. S-400 Triumf może jednocześnie namierzać i naprowadzać rakiety na sześć celów znajdujących się w odległości 40-400 km i pułapie 20-60 km. System ten jest w posiadaniu armii chińskiej, indyjskiej oraz tureckiej.