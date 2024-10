Czy to już pewne? Rosja ma dostarczyć systemy S-400 Indiom do 2025 roku

Przez ostatnie miesiące mieliśmy karuzelę informacyjną jeśli chodzi o systemy S-400 dla Indii. W marcu India Today informował, że dostawa została przesunięta na trzeci kwartał 2026 roku, co było spowodowane wojną na Ukrainie. Defence Express, sugerował wtedy, że przyczyną tak dużego opóźnienia może być także ​​łańcuch produkcyjny S-400, który może być uzależniony nie tylko od zachodnich technologii, ale także od dostaw z Chin.

Jednak jak się wydaje, sytuacja chyba została uspokojona i Indie według słów szefa indyjskich sił powietrznych otrzymają pozostałe systemy S-400 w 2025 roku. Według jego słów, Rosja przekazała już Indiom trzy dywizjony S-400. „W przyszłym roku otrzymamy kolejne dwa dywizjony S-400” – cytuje jego słowa gazeta The New Indian Express. Jak dowiedziało się The New Indian Express, przyczyną opóźnienia w dostarczeniu systemów było kilka czynników, w tym problemy z płatnościami, zakłócenia w łańcuchu dostaw i transport. Jak napisała gazeta, powołując się na informatora:

"Podczas gdy kwestie związane z płatnościami zostały rozwiązane znacznie wcześniej, nastąpiło przesunięcie uwagi rosyjskich producentów uzbrojenia, aby sprostać wymaganiom trwającego konfliktu z Ukrainą" - powiedziało źródło.

Jeszcze na początku 2024 roku prezes Rosoboroneksportu, Aleksandr Mikheew, dementował plotki sugerujące wstrzymanie dostaw systemów obrony powietrznej S-400 do Indii. Zapewniał wtedy, że proces realizacji kontraktu przebiega zgodnie z dokładnymi warunkami uzgodnionymi przez obie strony. Mikheew obiecywał, że do końca 2024 roku Indie otrzymają pozostałe dwa systemy S-400. Jednak jak wiemy, ten termin nie zostanie dotrzymany.

Według The New Indian Express dostarczone systemy zostały już rozmieszczone wzdłuż granic Indii z Chinami i Pakistanem. Indie także pracują nad własnym przeciwlotniczym systemem podobnym do S-400 o nazwie „Kusha” ale jak na razie nic na jego temat nie wiadomo.

Indie zakupiły pięć pułków S-400 Triumf od Rosji w 2018 roku za kwotę 5,43 mld USA. Zgodnie z oficjalnym kontraktem między Rosją a Indiami, wszystkie pięć pułków S-400 miało zostać dostarczonych do końca 2023 r. Jednak w zeszłym roku przedstawiciel Indyjskich Sił Powietrznych poinformował indyjską komisję parlamentarną o problemach Moskwy w realizacji dostawy z powodu wojny na Ukrainie.

Rosyjski S-400 Triumf system rakietowy dalekiego i średniego zasięgu, który wszedł do służby w 2007 roku. System ten służy do eliminowania samolotów i rakiet balistycznych. S-400 Triumf może jednocześnie namierzać i naprowadzać rakiety na sześć celów znajdujących się w odległości 40-400 km i pułapie 20-60 km. System ten jest w posiadaniu armii chińskiej, indyjskiej oraz tureckiej.