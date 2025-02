Będzie umowa na leasing Apache AH-64. Wkrótce umowa na 8 maszyn

Aktualizacja - odświeżyć

Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz w czasie konferencji prasowej z ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim został przez redakcję TVP Info zapytany o informacje, która pojawiła się w obiegu medialnym, że wkrótce ma dojść do podpisania umowy na leasing śmigłowców Apache AH-64 nim do Polski trafią zakupione przez Polskę nowe śmigłowce.

Minister Władysław Kosiniak - Kamysz w trakcie konferencji potwierdził doniesienia medialne, że 27 lutego w czwartek dojdzie do podpisania przez MON w Inowrocławiu kontraktu na osiem sztuk śmigłowców Apache starszej wersji. Ta umowa ma być rozwiązaniem pomostowym, nim nowe śmigłowce trafią do Polski, jak wyjaśnił wicepremier.

Jak mówił Władysław Kosiniak - Kamysz:

"W ramach umowy podpisanej w zeszłym roku na 96 Apache, rozmawialiśmy, że chcemy mieć zdolności jak najszybciej. Produkcja wojskowa trwa czasem bardzo długo. Polska i tak jest priorytetowo traktowana w wielu kwestiach z racji swojego zaangażowana i miejsca na mapie, które nas zobowiązuje do szybkich zmian w tym zakresie. Ale już wtedy mówiliśmy o 8 Apache, które powinny być wyleasingowane w ramach właśnie nabywania zdolności. Bo chcemy, by nasi piloci posiadali te zdolności jak najszybciej, by byli gotowi do obrony polskiej przestrzeni powietrznej czy współdziałania z wojskami lądowymi — bo Apache ma rozwiązania bardzo wszechstronne - to jest najnowocześniejszy, najlepszy śmigłowiec bojowy na świecie (...) więc niedługo, bo w czwartek ta umowa jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w Inowrocławiu się spotykamy i będę miał zaszczyt podpisać już niebawem pierwsze polskie Apache, które trafią dla naszych pilotów, naszych sił zbrojnych, co zmienia w ogóle miejsce i zmienia pozycje naszej armii".

29 sierpnia wicepremier i szef MON, Władysław Kosinika-Kamysz podpisał umowę w Inowrocławiu dot. zakupu przez Polskę śmigłowców Apache w liczbie 96 sztuk. Dostawy AH-64E Apache Guardian mają zacząć się 2028 roku i potrwać do roku 2032. Wtedy także informowano, że do Polski nim nowe maszyny przebędą Wojsko Polskie dostanie maszyny AH-64D Apache, które zostaną wyleasingowane od US Army. Łącznie leasing ma dotyczyć ośmiu śmigłowców, które posłużą w tym czasie do szkolenia personelu.

Umowa będzie realizowana w formule Foreign Military Sale (FMS), co oznacza, że pośrednikiem w dostawie produkowanych przez koncern Boeing śmigłowców AH-64E Apache Guardian do Polski będzie rząd USA, a dokładnie US Army. Wartość jaka została podana dla całości, to 10 mld dolarów, czyli około 40 mld złotych. Kontrakt obejmuje nie tylko śmigłowce, ale też niezbędne do ich obsługi i eksploatacji urządzenia, sprzęt oraz części zamienne i uzbrojenie.

W ramach umowy zostanie też zrealizowane niezbędne szkolenie polskiego personelu, które już rozpoczęło się w USA. Dotyczy ono nie tylko pilotów, ale też personelu naziemnego. Elementem pakietu szkolenia są zaawansowane symulatory i trenażery, które zostaną rozlokowane w Polsce, aby wspierać szkolenie i dalszy trening.

AH-64E Apache Guardian zaczynał jako poważnie zmodernizowana wersja maszyny AH-64D, jednak zmiany były na tyle duże, że zdecydowano o zmianie nazwy i oznaczenia. Został on wyposażony w nowe, mocniejsze silniki T700-GE-701D o mocy maksymalnej 2000 KM oraz nową przekładnię i głowicę wirnika głównego z kompozytowymi łopatami. Zmiany te znacznie poprawiły jego osiągi, a szczególnie dynamikę lotu, prędkość maksymalną i wznoszenie.

Istotnym zmianom uległo też wyposażenie, awionika i oprogramowanie, umożliwiając zastosowanie ulepszonego radaru AN/APG-78 Longbow oraz system optoelektroniczny o wyższej rozdzielczości i wyższej dokładności Arrowhead, noszący też oznaczenie M-TADS/PNVS (Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor). W ramach kolejnej modyfikacji do wersji AH-64E Version 6 (v6) śmigłowiec uzyskał możliwość sterowania i współpracy z bezzałogowcami (MUM-T) oraz pełne wykorzystanie łącza przesyłania danych Link 16. Uzbrojenie przeciwpancerne maszyny wzbogacono o pociski Spike NLOS o zasięgu ponad 30 km oraz nowe pociski AGM-179 JAGM (ang. Joint Air to Ground Missile) które docelowo mają zstąpić pociski AGM-114 Hellfire wszystkich wersji.

Dostawy AH-64E do US Army rozpoczęto w 2011 i trwają do dzisiaj. Obecnie śmigłowce AH-64E dostarczane klientom powstają od podstaw lub są przebudowywane z wersji „D”. Największym użytkownikiem śmigłowców Apache (wersji D i E) jest obecnie armia amerykańska, dysponująca ponad 800 maszynami. Zgodnie z ogłoszonym kilka lat temu planem modernizacyjnym US Army planuje nadal ulepszać śmigłowce Apache i eksploatować je co najmniej do roku 2060.