Będą nowe zobowiązania Sojuszu w zakresie wydatków na obronność. Rutte: "będzie znacznie wyższe niż 2 proc. PKB"

Rutte został zaproszony na szczyt UE przez szefa Rady Europejskiej Antonio Costę.

"Musimy zwiększyć wydatki na obronność, musimy zwiększyć produkcję zbrojeniową" – powiedział sekretarz generalny, dodając, że decyzja o poziomie tych wydatków zostanie podjęta w 2025 r. na podstawie oceny sytuacji w każdym z krajów sojuszniczych.

Państwa członkowskie NATO zobowiązały się do wydawania co najmniej 2 proc. swojego PKB na obronność w 2014 r. podczas szczytu w Walii. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu przez Rosję. Chociaż większość krajów NATO zgodziła się na te ustalenia, nie wszystkie je wypełniają. Część państw sojuszniczych wydaje znacznie więcej niż 2 proc., podczas gdy inne mają trudności z osiągnięciem tego progu.

Antonio Costa, przewodniczący Europejskiej Rady przywódców UE, po szczycie poświęconym obronie w Brukseli cytowany przez Reutersa powiedział, że „Dużo już zrobiono, ale musimy zrobić więcej. Musimy zrobić to lepiej, silniej, szybciej – i musimy to zrobić razem”. Costa powiedział na konferencji, że przywódcy UE zgodzili się skupić na wypełnianiu krytycznych luk w swoich systemach obronnych, takich jak obrona powietrzna i przeciwrakietowa, rakiety, amunicja i transport wojskowy. Z tego też względu przywódcy dyskutowali o tym, jak te priorytety mogłyby być finansowane, ale nie osiągnęli szczegółowego porozumienia. Komisja Europejska zgodziła się jednak szukać elastyczności w przepisach, które nadzoruje w zakresie finansów publicznych krajów UE, aby ułatwić wydatki na obronę.

Jednak jak zwraca uwagę agencja Reutersa, politycy europejscy zostawili bez odpowiedzi pytanie, w jaki sposób finansowany będzie planowany wzrost wydatków na obronę.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że:

W ubiegłym roku państwa UE wydały średnio 1,9% PKB na obronność, czyli około 326 miliardów euro (334,5 miliarda dolarów) – według szacunków UE oznacza to wzrost o 30% w porównaniu z rokiem 2021. Komisja Europejska, oszacowała, że ​​Unia Europejska może potrzebować wydać dodatkowe 500 miliardów euro w ciągu następnej dekady, aby wypełnić krytyczne luki w europejskiej obronie.

Rutte, pytany 3 lutego o zamierzenia nowych władz USA wobec Grenlandii, odpowiedział, że "Trump ma całkowitą rację, jeśli chodzi o Arktykę, że trzeba wspólnie zrobić więcej".

"To nie dotyczy tylko Grenlandii, ale także Islandii, Norwegii i Finlandii, Szwecji i Kanady, a nawet samych Stanów Zjednoczonych. Będziemy więc współpracować w ramach NATO, aby upewnić się, że jeśli chodzi o Arktykę, wspólnie zrobimy to, co jest konieczne" – zapowiedział.