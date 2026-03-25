Większe bezpieczeństwo i nowe zasady. Rząd przyjął kluczowy projekt dla lotnictwa służb mundurowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego, przedłożony przez MSWiA, aby uporządkować i ujednolicić zasady działania lotnictwa Policji i Straży Granicznej.

Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo lotów, uregulować nadzór oraz ułatwić rozwój lotnictwa służb, dostosowując je do współczesnych wyzwań, takich jak ochrona granic i reagowanie kryzysowe.

Wprowadzone zostaną nowe zasady nadzoru operacyjnego przez Komendantów Głównych Policji i Straży Granicznej, z możliwością współpracy z cywilnym nadzorem lotniczym (np. ULC), a także jasne regulacje dotyczące personelu lotniczego.

Lotnictwo Policji zostanie formalnie wpisane do ustawy jako odrębna służba, z określonymi zadaniami i elastyczniejszymi przepisami, a Straż Graniczna zachowa cywilne uprawnienia lotnicze, umożliwiające działania międzynarodowe.

Działania lotnicze prowadzone przez Policję i Straż Graniczną stają się coraz bardziej istotne w kontekście akcji ratunkowych, patrolowania granic i dróg, a także wsparcia operacyjnego. Jak podaje w komunikacie MSWiA, Policja dysponuje obecnie 14 śmigłowcami, w tym nowoczesnymi maszynami typu Black Hawk oraz lekkimi śmigłowcami Bell. Straż Graniczna ma do dyspozycji 7 śmigłowców i 12 samolotów. MSWiA aktywnie inwestuje w rozwój potencjału tych służb. W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029 planowane jest pozyskanie kolejnych dwóch nowoczesnych śmigłowców wielozadaniowych dla Straży Granicznej.

Szybki rozwój lotnictwa służb wymusił potrzebę wprowadzenia nowych ram legislacyjnych. Dotychczasowe przepisy były rozproszone i nie obejmowały wszystkich kluczowych obszarów, takich jak szkolenie pilotów czy utrzymanie sprawności technicznej statków powietrznych. Przyjęty projekt ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy.

Kluczowe zmiany w nadzorze i funkcjonowaniu

Projekt ustawy wprowadza szereg istotnych rozwiązań. Przede wszystkim, zadania lotnictwa służb porządku publicznego zostaną jednoznacznie zdefiniowane. Powstaną również formalne podstawy do wykonywania działań na rzecz innych podmiotów, w tym w celu ratowania życia lub zdrowia oraz w czasie pożarów.

Zmieni się również struktura nadzoru. Nadzór nad lotnictwem Policji i Straży Granicznej w wymiarze działań operacyjnych przejmą odpowiednio Komendant Główny Policji i Komendant Główny Straży Granicznej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zachowa narzędzia nadzorcze, adekwatne do wyzwań stojących przed lotnictwem służb. Dotychczas nadzór sprawował szef MSWiA, jednak brakowało jasnych zasad jego wykonywania.

Współpraca z cywilnym nadzorem i nowe regulacje dla personelu

Istotnym elementem projektu jest wprowadzenie możliwości współpracy z cywilnym nadzorem lotniczym. Komendanci będą mogli powierzać część zadań wyspecjalizowanym instytucjom, takim jak Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu mają zostać utrzymane standardy bezpieczeństwa znane z lotnictwa cywilnego. Co więcej, Straż Graniczna zachowa cywilne uprawnienia lotnicze, co umożliwi jej działania również poza granicami kraju.

Lotnictwo Policji zostanie formalnie wpisane do ustawy jako odrębna służba w ramach Policji. Określone zostaną jej zadania, w tym wsparcie operacji, ratowanie życia i patrolowanie. Policja zyska również bardziej elastyczne przepisy, dostosowane do używania sprzętu o charakterze wojskowym.

Nowe przepisy obejmą także personel lotniczy. Wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące m.in. zdobywania licencji, egzaminów sprawdzających kwalifikacje, badań lotniczo-lekarskich (psychicznych i fizycznych) oraz czasu pracy i odpoczynku załóg. Oczekuje się, że nowe regulacje wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.