Większe bezpieczeństwo i nowe zasady. Rząd przyjął kluczowy projekt dla lotnictwa służb mundurowych

oprac. Piotr Miedziński
2026-03-25 10:30

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma na celu uregulowanie funkcjonowania lotnictwa Policji i Straży Granicznej. Nowe przepisy, przedłożone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, mają zapewnić jasne i spójne zasady działania tych formacji w powietrzu, zwiększając bezpieczeństwo lotów i usprawniając nadzór. Celem jest także ułatwienie rozwoju tej kluczowej dziedziny bezpieczeństwa państwa, aby lepiej odpowiadała na współczesne wyzwania, takie jak ochrona granic czy reagowanie kryzysowe.

Potężny Black Hawk krąży nad Lublinem. Policyjny śmigłowiec w akcji

i

Autor: KWP Lublin/ Materiały prasowe Potężny Black Hawk krąży nad Lublinem. Policyjny śmigłowiec w akcji
  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego, przedłożony przez MSWiA, aby uporządkować i ujednolicić zasady działania lotnictwa Policji i Straży Granicznej.
  • Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo lotów, uregulować nadzór oraz ułatwić rozwój lotnictwa służb, dostosowując je do współczesnych wyzwań, takich jak ochrona granic i reagowanie kryzysowe.
  • Wprowadzone zostaną nowe zasady nadzoru operacyjnego przez Komendantów Głównych Policji i Straży Granicznej, z możliwością współpracy z cywilnym nadzorem lotniczym (np. ULC), a także jasne regulacje dotyczące personelu lotniczego.
  • Lotnictwo Policji zostanie formalnie wpisane do ustawy jako odrębna służba, z określonymi zadaniami i elastyczniejszymi przepisami, a Straż Graniczna zachowa cywilne uprawnienia lotnicze, umożliwiające działania międzynarodowe.

Działania lotnicze prowadzone przez Policję i Straż Graniczną stają się coraz bardziej istotne w kontekście akcji ratunkowych, patrolowania granic i dróg, a także wsparcia operacyjnego. Jak podaje w komunikacie MSWiA, Policja dysponuje obecnie 14 śmigłowcami, w tym nowoczesnymi maszynami typu Black Hawk oraz lekkimi śmigłowcami Bell. Straż Graniczna ma do dyspozycji 7 śmigłowców i 12 samolotów. MSWiA aktywnie inwestuje w rozwój potencjału tych służb. W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029 planowane jest pozyskanie kolejnych dwóch nowoczesnych śmigłowców wielozadaniowych dla Straży Granicznej.

Szybki rozwój lotnictwa służb wymusił potrzebę wprowadzenia nowych ram legislacyjnych. Dotychczasowe przepisy były rozproszone i nie obejmowały wszystkich kluczowych obszarów, takich jak szkolenie pilotów czy utrzymanie sprawności technicznej statków powietrznych. Przyjęty projekt ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy.

Polecany artykuł:

Nowelizacja przepisów o lotnictwie służb. MSWiA zaproponuje nowe zasady dla Pol…

Kluczowe zmiany w nadzorze i funkcjonowaniu

Projekt ustawy wprowadza szereg istotnych rozwiązań. Przede wszystkim, zadania lotnictwa służb porządku publicznego zostaną jednoznacznie zdefiniowane. Powstaną również formalne podstawy do wykonywania działań na rzecz innych podmiotów, w tym w celu ratowania życia lub zdrowia oraz w czasie pożarów.

Zmieni się również struktura nadzoru. Nadzór nad lotnictwem Policji i Straży Granicznej w wymiarze działań operacyjnych przejmą odpowiednio Komendant Główny Policji i Komendant Główny Straży Granicznej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zachowa narzędzia nadzorcze, adekwatne do wyzwań stojących przed lotnictwem służb. Dotychczas nadzór sprawował szef MSWiA, jednak brakowało jasnych zasad jego wykonywania.

Współpraca z cywilnym nadzorem i nowe regulacje dla personelu

Istotnym elementem projektu jest wprowadzenie możliwości współpracy z cywilnym nadzorem lotniczym. Komendanci będą mogli powierzać część zadań wyspecjalizowanym instytucjom, takim jak Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu mają zostać utrzymane standardy bezpieczeństwa znane z lotnictwa cywilnego. Co więcej, Straż Graniczna zachowa cywilne uprawnienia lotnicze, co umożliwi jej działania również poza granicami kraju.

Lotnictwo Policji zostanie formalnie wpisane do ustawy jako odrębna służba w ramach Policji. Określone zostaną jej zadania, w tym wsparcie operacji, ratowanie życia i patrolowanie. Policja zyska również bardziej elastyczne przepisy, dostosowane do używania sprzętu o charakterze wojskowym.

Nowe przepisy obejmą także personel lotniczy. Wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące m.in. zdobywania licencji, egzaminów sprawdzających kwalifikacje, badań lotniczo-lekarskich (psychicznych i fizycznych) oraz czasu pracy i odpoczynku załóg. Oczekuje się, że nowe regulacje wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Komandosi ćwiczyli z Black Hawkiem

Polecany artykuł:

Nowy system antydronowy na granicy z Białorusią. Polska inwestuje w technologic…
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNICTWO
POLICJA
STRAŻ GRANICZNA