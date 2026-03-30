Miliony złotych i wyzwania medyczne. Ile kosztuje wyszkolenie elitarnego lotnika?

Koszty związane z przygotowaniem pilotów wojskowych do służby są astronomiczne, co podkreśla rangę problemu i potrzebę efektywnych rozwiązań. Jak informuje płk dr hab. Grzegorz Kade, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML),

„Wyszkolenie jednego pilota, któremu z pełnym zaufaniem możemy powierzyć stery F-16, trwa dwa lata. Koszt takiego szkolenia zamyka się w astronomicznej kwocie ok. 5,18 mln dolarów, czyli ponad 21 mln zł”.

Ta kwota obejmuje przede wszystkim intensywny kurs podstawowy, który uprawnia do samodzielnego wykonywania misji, a sam podstawowy kurs F-16 to wydatek rzędu ponad 4 milionów dolarów.

Polska inwestuje również w szkolenia pilotów w Korei Południowej, gdzie przygotowywani są oficerowie do pilotowania FA-50. Cykl szkoleniowy dla tych maszyn jest znacznie krótszy niż dla F-16, trwając pół roku, a jego koszt dla jednego pilota wynosi ponad 1 milion dolarów, czyli przeszło 4,2 miliona złotych. Chociaż koszty przygotowania pilotów F-35A nie są publicznie znane, płk Kade zaznacza, że są one „zdecydowanie wyższe od wyżej wspomnianych kwot”. W obliczu tak znaczących nakładów finansowych, selekcja kandydatów i dbałość o ich zdrowie stają się priorytetem.

Wyzwania medyczne i technologiczne w lotnictwie

Dynamiczny rozwój technologii lotniczych i wprowadzanie do służby coraz bardziej zaawansowanych maszyn stawiają przed medycyną lotniczą nowe wyzwania. Płk Kade podkreśla, że „Wyraźnie więc widać, jak krytycznie ważny jest wymiar medyczny przeskoku technologicznego naszego lotnictwa wojskowego”. Nowe typy statków powietrznych, takie jak śmigłowce AH-64E Apache, wymagają od pilotów wyjątkowej sprawności fizycznej i psychicznej, zbliżonej do tej wymaganej od pilotów samolotów odrzutowych. Zabezpieczenie medyczne tych pilotów staje się nowym, kluczowym zadaniem.

Kompleksowa opieka zdrowotna, obejmująca szybkie wykrywanie problemów zdrowotnych, precyzyjną diagnostykę i możliwie najmniej inwazyjne metody leczenia, jest niezbędna. Takie podejście ma na celu nie tylko utrzymanie pilotów w pełnej gotowości bojowej, ale także maksymalne wykorzystanie ich potencjału. Inwestycje w wyspecjalizowaną kadrę medyczną i rozwinięte zaplecze diagnostyczne są zatem kluczowe dla efektywności Sił Powietrznych i dla zdrowia samych lotników.

Konferencja w Kościelisku: Forum dla przyszłości zdrowia pilotów

W odpowiedzi na te wyzwania, w Wojskowym Ośrodku Szkolenia Kondycyjnego w Kościelisku rozpoczęła się konferencja „Zdrowie Pilota Przyszłości vs Przyszłość Zdrowia”. Wydarzenie, które potrwa do piątku, gromadzi około 150 medyków i specjalistów lotnictwa, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Organizatorami są Inspektorat Sił Powietrznych oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

W programie konferencji zaplanowano blisko 50 wystąpień i paneli dyskusyjnych, które koncentrują się na kluczowych aspektach medycyny lotniczej, bezpieczeństwa oraz nowych technologii wspierających szkolenie i eksploatację personelu latającego. Uczestnicy będą dyskutować o sposobach selekcji kandydatów, utrzymaniu pilotów w służbie oraz zapewnieniu im optymalnych warunków zdrowotnych i szkoleniowych. Celem jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą sprostać rosnącym wymaganiom współczesnego lotnictwa wojskowego i zapewnić długoterminową sprawność elitarnych lotników.