Leonardo umacnia pozycję w Kuwejcie. Wielomilionowy kontrakt na wsparcie Eurofighterów

oprac. Piotr Miedziński
2025-09-27 14:30

Firma Leonardo, podpisała z Ministerstwem Obrony Kuwejtu strategiczną umowę na kompleksowe wsparcie eksploatacji floty samolotów Eurofighter Typhoon. Kontrakt, obejmujący okres do końca 2029 roku, stanowi kontynuację i rozszerzenie dotychczasowej współpracy, umacniając pozycję włoskiego giganta w regionie Zatoki Perskiej. Dzięki tej umowie, Kuwejt zapewni sobie nieprzerwaną gotowość operacyjną swoich nowoczesnych myśliwców, produkowanych we Włoszech.

Autor: Leonardo / Materiały prasowe Eurofighter Kuwejtu

W ramach podpisanej umowy, Leonardo zapewni Kuwejtowi zintegrowane wsparcie logistyczne dla całej floty 28 samolotów Eurofighter Typhoon. Usługi te będą świadczone bezpośrednio w kuwejckiej bazie Salem Al Sabah przez lokalną spółkę Leonardo Aviation Services. Zakres wsparcia jest niezwykle szeroki i obejmuje kluczowe aspekty utrzymania floty myśliwców w pełnej gotowości operacyjnej.

Główne elementy umowy to:

  • Wsparcie inżynieryjne: Zapewnienie specjalistycznej wiedzy technicznej i doradztwa w zakresie utrzymania i eksploatacji samolotów.
  • Naprawy i remonty: Przeprowadzanie bieżących napraw oraz kompleksowych remontów, gwarantujących długowieczność i niezawodność maszyn.
  • Modernizacja: Wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych, aby samoloty Eurofighter Typhoon pozostawały na czele innowacji lotniczych.
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw: Efektywne zarządzanie częściami zamiennymi i komponentami, minimalizujące przestoje i optymalizujące koszty.
  • Szkolenia: Przygotowanie personelu latającego i naziemnego sił powietrznych Kuwejtu do efektywnej obsługi i eksploatacji samolotów.

Kontrakt ten jest wynikiem wykorzystania przez Ministerstwo Obrony Kuwejtu opcji wsparcia, zawartej w pierwotnej umowie na zakup 28 samolotów Eurofighter Typhoon, podpisanej w 2016 roku. Dostawy samolotów, które charakteryzują się najnowocześniejszym standardem produkcyjnym, rozpoczęły się pod koniec 2021 roku, a większość zamówionych maszyn już aktywnie służy w kuwejckich siłach powietrznych.

Eurofighter T5 - Mario Mutti

Kuwejt, jako trzeci kraj Zatoki Perskiej po Arabii Saudyjskiej i Omanie, zdecydował się na ten wielozadaniowy myśliwiec czwarta generacji, produkowany przez europejskie konsorcjum Eurofighter GmbH (z udziałem firm z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii). Negocjacje dot. zakupu rozpoczęły się w czerwcu 2015 roku, kiedy Kuwejt rozpoczął rozmowy z włoskimi siłami powietrznymi i firmą Alenia Aermacchi (obecnie Leonardo) w sprawie potencjalnego zakupu do 28 samolotów Eurofighter Typhoon na potrzeby dwóch eskadr. Celem było zastąpienie starszych maszyn, takich jak F/A-18 Hornet i Mirage F1, w celu podniesienia zdolności bojowych KAF. W tym okresie rozważano również alternatywy, w tym zakup amerykańskich F/A-18 Super Hornet, ale ostatecznie wybrano Typhoona ze względu na jego zaawansowane technologie, w tym radar AESA Captor-E.

11 września 2015 roku konsorcjum Eurofighter ogłosiło osiągnięcie porozumienia w sprawie dostaw 28 samolotów. W styczniu 2016 roku kuwejcki parlament zatwierdził zakup 22 jednomiejscowych i 6 dwumiejscowych egzemplarzy, które miały być montowane we włoskiej fabryce w Caselle koło Turynu.

5 kwietnia 2016 roku Kuwejt podpisał umowę z Leonardo o wartości 7,957 miliarda euro (ok. 9 miliardów dolarów USA), co uczyniło to największym eksportowym kontraktem na Typhoony w historii programu. Samoloty miały być dostarczone w standardzie Tranche 3 (P3Eb), z zaawansowanym radarem Captor-E (pierwszym na świecie AESA dla tego myśliwca) oraz uzbrojeniem, w tym pociskami MBDA Storm Shadow i Brimstone. 

Pierwsze dwa samoloty (dwumiejscowe) zostały oficjalnie przekazane 7 grudnia 2021 roku podczas ceremonii w Caselle, z udziałem przedstawicieli KAF i włoskich sił powietrznych. Były to pierwsze Typhoony w standardzie P3Eb z radarem E-Scan Mk0. Samoloty przyleciały do Kuwejtu w grudniu 2021 roku, eskortowane przez włoskie Typhoony i tankowane w powietrzu przez KC-767A.

