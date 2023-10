28 Typhoonów (22 jednomiejscowe i 6 dwumiejscowych) zostało nabytych przez Kuwejt w 2016 roku w ramach kontraktu o wartości 8,7 mld USD. Dostawy rozpoczęły się w grudniu 2021 roku. Samoloty są wyposażone w MBDA Storm Shadow, Brimstone i inną broń powietrze-ziemia. Program zakupu Eurofightera jest częścią współpracy między Kuwejtem a Włochami, w ramach której ich siły powietrzne wspólnie trenują. Włoskie siły powietrzne zapewniają tankowanie w powietrzu dla tych samolotów za pomocą swoich tankowców KC-767A, oraz planują szkolić pilotów, inżynierów i techników w celu wsparcia kuwejckiej floty Eurofighter.

W zeszłym roku, w Kuwejcie miała miejsca poważna sprawa korupcyjna z tymi samolotami związana. Kuwejt skierował do prokuratury sprawę dwóch wysokich rangą oficerów armii w związku z podejrzeniami o korupcję związaną z transakcją zakupu samolotów Eurofighter Typhoon. Poza wspominanymi samolotami, Kuwejt posiada także starzejące się F/A-18C i F/A-18D i Mirage F1. Posiadaczami tych samolotów w tej części świata jest także Arabia Saudyjska, Oman i Katar.

Eurofighter jest dwusilnikowym samolotem o skrzydłach typu delta. Napędzany jest dwoma silnikami EJ200, co pozwala mu osiągać prędkości przekraczające 2 Macha. Samolot jest wyposażony w radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA), co zapewnia mu doskonałe możliwości wykrywania i śledzenia celów. Co więcej, może pochwalić się zaawansowanymi systemami walki elektronicznej i środkami zaradczymi, dzięki czemu jest trudny do wykrycia i namierzenia przez systemy wroga.